Aan tafel met Veerle Dobbelaere: een workout voor hart en hoofd Eva Van Driessche

03 maart 2018

10u22 0 Psycho Elk spiertje van je lichaam kan je trainen, maar in tijden van burn-out is het meer dan ooit belangrijk om ook voor je hoofd en hart te zorgen. Dat is waar Veerle Dobbelaere op inzet met haar coachingconcept. Als ervaren gastvrouw schenkt Veerle je voedsel voor lichaam en geest. Redactrice Eva schoof mee aan tafel. Onder het artikel vind je ook een exclusieve korting voor NINA-lezers.

"Er zit die dag een mooie envelop in de brievenbus, het geschrift komt me vaag bekend voor. Pas als ik hem open herinner ik het me, het is de brief die ik op het einde van een TAFEL-ervaring bij Veerle Dobbelaere aan mezelf schreef. 'Hol je weer zo hard?' staat erin, en ook 'Ga toch eens joggen, neem een dagje vrij met je gezin.' Twee zaken waar ik hard naar snak op dit moment. En dat is dus wat een namiddag bij Veerle je oplevert: inzicht in jezelf, een moment om stil te staan. Letterlijk en figuurlijk.

Het concept dat Veerle Dobbelaere ontwikkelde kwam vanuit een nood die ze veel in haar omgeving zag. Een nood aan echte gesprekken, een rustpunt vol schoonheid, lekker eten en inzichten. Ze volgde een opleiding tot mental en life coach en zocht naar een manier om haar verschillende passies te combineren. Een passie voor lekker eten, mooie tafels schikken (al dan niet met haar eigen linnenlabel Clodette) en ondernemen. Toen ze vorig jaar zelf 50 werd, vond ze het tijd om haar ervaringen ook te delen. Ze ontvangt kleine groepjes bij haar thuis. Na een aantal inspirerende workshops gaand e gasten samen aan tafel voor een culinair feest met drie gangen, verzorgd door een inspirerende foodie.

Gelukkig zijn lijkt zo gemakkelijk en toch zijn we er allemaal zo verschrikkelijk slecht in.

Het concept spreekt me meteen aan, aan tafel gaan met boeiende mensen en even goed naar jezelf kijken, dat kan ik gebruiken na een turbulente professionele en persoonlijke ervaring. Bovendien hoor ik Veerle heel graag praten. Ik volg haar overtuiging wel. Gelukkig zijn lijkt zo gemakkelijk en toch zijn we er allemaal zo verschrikkelijk slecht in. Wat houdt ons tegen? Ben ik soms mijn eigen ergste vijand?

Ik word een beetje zenuwachtiger als ik moet vertrekken, mijn persoonlijke ervaringen delen met vreemden? Waarom ging ik dit nu weer precies doen? Gelukkig is er eten!

Als ik aankom is iedereen al gezellig aan het aperitieven. Veerle's hond ziet me graag komen en komt de hele tijd kopjes geven. Doordat je in iemands huis binnenstapt voelt het eigenlijk meteen vertrouwd en warm aan. Binnen de vijf minuten valt de stress van me af. We starten ontspannen aan de workshops en ik verbaas mezelf door al bij de eerste oefeningen vlot te vertellen tegen mijn buurvrouw, een dame die al serieus wat watertjes doorzwommen heeft. Mijn problemen lijken plots heel erg klein. Maar daar gaat het niet om, Veerle geeft vooral oefeningen en handvaten om even door te denken over wat jou zou kunnen blokkeren in je leven, of het nu iets groots of iets heel banaals is. De tijd vliegt voorbij en ik merk dat iedereen na een aarzelende start steeds meer open en helder kan praten. Praten over jezelf, het lijkt makkelijk, maar zodra je het probeert kom je niet meer uit je woorden.

Praten over jezelf, het lijkt makkelijk, maar zodra je het probeert kom je niet meer uit je woorden.

Mijn favoriet moment is een geleide meditatie, want dan mag ik gewoon ongestoord naar die heerlijke stem van Veerle luisteren. Het moet de eerste keer zijn dat mediteren me lukt. Ik las ergens dat iemand mediteren als beautytip gaf, nu snap ik het. Mijn schouders, kaken en mond ontspannen. Blijkbaar hield ik meer boosheid en stress vast dan ik dacht. Alleen moet ik even eerlijk toegeven dat ik ook een tikje in slaap ben getuimeld, nu ja, mijn dochter sliep toen ook nog maar twee uur aan een stuk door.

Na de workshops lijkt iedereen elkaar te kennen. We schuiven als vrienden aan tafel. De tafel oogt prachtig! Veerle heeft oog voor detail, zoveel is duidelijk. Ook de gerechten die op tafel komen zien er prachtig uit. Door aan tafel even te zwijgen en ook de smartphones weg te leggen (die gaat trouwens de hele namiddag uit) geniet je intens en bewust van het eten, het klinken van de glazen en de mooie borden. Geen gemakkelijke oefening, zeker niet nu we net allemaal vlot aan de praat geraakt zijn.

Hoe voel ik me na afloop? Ontspannen, uitgerust (dankzij mijn microdutje) en ja, toch ook wel een stukje gelukkiger. Of beter: ik weet nu weer glashelder wat het precies is dat me gelukkig maakt. Daar tijd voor maken is dus wat belangrijk is. Gemakkelijk toch? Waarom was ik het dan toch alweer een beetje vergeten toen ik mijn brief kreeg? Misschien moet ik nog maar eens aan tafel aanschuiven."

Zin gekregen in een namiddag bij Veerle? Als NINA-lezer kan je genieten van een korting van € 35 euro. Je betaalt dan € 150 p.p. inclusief workshop, 4 gangen maaltijd en aangepaste dranken. Gebruik de kortingscode NINA18 bij het boeken. Deze korting is geldig tot eind april 2018. Reserveer je plaatsje aan tafel hier!