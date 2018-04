8 dingen die gelukkige koppels elke ochtend doen Goed Gevoel

03 april 2018

08u09 0 Psycho Denk je ’s ochtends eerder aan chaos dan aan romantiek? Je bent heus niet de enige. Toch kan op dat moment tijd maken voor je partner, zelfs al zijn het maar een paar minuten, je gelukkiger maken als koppel.

1. Gelukkige koppels maken oogcontact ... terwijl ze hun tanden poetsen

Uit onderzoek blijkt dat lang oogcontact de intimiteit tussen jou en je partner verhoogt. Doe dus gerust nog een extra rondje met je tandenborstel, het zal je relatie alleen maar ten goede komen.

2. Ze knuffelen

Door je partner 's ochtends even te knuffelen, voel je je meteen meer verbonden met elkaar. En geef toe, wat werkt er meer motiverend dan een stevige knuffel om aan je dagelijkse portie chaos te beginnen?

3. Ze proberen op hetzelfde tijdstip op te staan

Hoewel het niet altijd even makkelijk is om op hetzelfde tijdstip op te staan, toont het wel hoe toegewijd jullie zijn aan elkaar en dat jullie tijd willen investeren in jullie relatie.

4. Ze genieten samen van het ontbijt

Het ontbijt is hét perfecte moment om snel even bij te kletsen zonder dat je met honderd-en-een andere dingen bezig bent.

5. Ze kussen elkaar net voordat ze naar hun werk vertrekken

Uit onderzoek blijkt dat een afscheidsritueel jullie als koppel gelukkiger maakt omdat je tijdens dat moment echt bewust naar elkaar - en elkaars lippen - op zoek gaat.

6. Ze leggen tien minuten alle technologische apparaten weg

We hebben het allemaal o zo druk, druk, druk. Even alle smartphones en tablets aan de kant leggen kan dan een geweldige manier zijn om samen aan die drukte te ontsnappen en helemaal ontspannen aan jullie dag te beginnen.

7. Ze verdelen de huishoudelijke ochtendtaken

Volgens een recente studie hebben koppels die de huishoudelijke en ouderlijke verantwoordelijken eerlijk verdelen, meer seks dan koppels bij wie dit niet zo is. Dat komt omdat die eerlijke verdeling hen vooral gelukkiger maakt. Bovendien zorgt jullie teamwork er ook voor dat jullie meer tijd hebben om met elkaar door te brengen. Win-win-win!

8. Zelfs al zijn ze doodop, ze lachen naar elkaar

Last van een ochtendhumeur omdat niet alles helemaal verloopt zoals je wil? Gun je geliefde dan toch - ja, zelfs 's ochtends - een glimlach. Uit onderzoek blijkt namelijk dat lachen je niet alleen gelukkiger maakt, maar ook je stress vermindert.

