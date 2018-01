7 wetenschappelijk bewezen manieren om gelukkiger te zijn SV

08u32 56 Thinkstock Psycho De sfeervolle feestperiode ligt achter ons, de kerstboom staat er maar treurig bij en dat het buiten alleen maar donkerder lijkt te worden, helpt ook niet bijster veel. Merk je dat het allemaal wat meer moeite kost en dat je ochtendhumeur nóg erger is dan anders? Lees dan vooral verder.

We denken dat we zelf wel weten waar we gelukkig van worden - een hoger loon, een mooi huis en veel vakantie - maar de wetenschap is het daar niet mee eens. Sterker nog, geluk vind je ook op heel wat kleine plaatsen, of door kleine aanpassingen aan je levensstijl, zo wezen verschillende onderzoeken uit. Benieuwd?

1. Leer dankbaar zijn

Iedere week een paar zinnen neerschrijven waarin je beschrijft waar je dankbaar om bent, of mijmeringen over de leuke dingen die je de afgelopen week meegemaakt of gedaan hebt, zorgt ervoor dat je optimistischer in het leven staat. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift 'Journal of Personality and Social Psychology'. Mensen die er even de tijd voor namen om zo'n dagboek bij te houden voelden zich na 10 weken beter in hun vel en over hun leven, zo concludeerden de onderzoekers. Leuk extraatje: ze waren ook meer gaan sporten en moesten minder vaak naar de dokter. Handig!

2. Doe iets cultureels

Een instrument bespelen, schilderen of gedichten schrijven, vrouwen die meer bezig zijn met kunst - en het zelf ook beoefenen - zijn over het algemeen tevredener, zo stelt een onderzoek in het 'British Medical Association's Journal of Epidemiology and Community Health' magazine. Mannen hoefden dan weer niet zelf de penselen erbij te nemen, voor hen was het voldoende om cultuur passief te beleven, bijvoorbeeld door naar een museum of een concert te gaan. Heb jij ongeveer even veel schilderstalent als een pinguïn? Wie weet telt luidkeels zingen onder de douche ook wel. Het proberen waard, in ieder geval.

3. Doe vrijwilligerswerk

Van iets doen voor anderen, word je zelf ook gelukkiger. Een analyse van meer dan 40 studies over een periode van 20 jaar bewijst nog maar eens dat vrijwilligers minder kans hebben op depressie, zich beter voelen en over het algemeen tevredener zijn met hun leven.

4. Probeer iets nieuws

Een kleinschalige studie die verscheen in 'Psychological Science' wees uit dat mensen die iets nieuws en indrukwekkends te zien kregen, zoals een prachtig uitgestrekt landschap, zich gelukkiger voelen dan mensen die simpelweg beelden te zien krijgen van zaken die ze leuk vinden. Het effect gold zelfs wanneer de deelnemers de afbeelding of video maar erg kort te zien kregen, of wanneer ze gewoon lazen over de ervaringen van iemand anders. Dus zelfs wanneer je niet de tijd (of het geld) hebt om te reizen en nieuwe dingen te proberen, kan het al helpen om een inspirerend boek te lezen.

5. Mediteer

Geen zorgen, mediteren wil niet zeggen dat je in kleermakerszit op een matje minutenlang Ohm moet neuriën. Integendeel, gewoon iedere ochtend of avond vijf minuutjes voor jezelf nemen waarin je je hoofd leegmaakt en focust op je ademhaling, is al voldoende. En als je nog wat extra motivatie nodig hebt: volgens een onderzoek van Harvard zou het de structuur van onze hersenen veranderen. Mensen die regelmatig mediteren zouden namelijk minder celvolume hebben in de amygdala, een amandelvormige kern van neuronen die onder andere verantwoordelijk is voor angstgevoelens en stress.

6. Geef geld uit

Nee, niet aan de solden. Wel aan andere mensen. Dat is toch wat een team van onderzoekers aan de University of British Columbia beweren. Of je nu vijf euro of vijftig euro van je rekening haalt, maakt niet uit. Wel dat je het aan iemand anders geeft, hetzij in de vorm van een cadeautje, hetzij door het te doneren. Daar heb je meer aan dan die broek die je binnen een paar maanden weer beu bent.

7. Slaap meer

Slapen is goed voor je gezondheid, je geheugen, je huid en ook je humeur. Niet alleen dat ochtendhumeur wordt er beter door, je voelt je ook effectief gelukkiger. Een uurtje vroeger naar bed zou ons volgens psycholoog Norbert Schwarz zelfs blijer maken dan jaarlijks 70.000 euro extra verdienen. Al zouden wij daar nu ook niet meteen nee tegen zeggen.