7 tips om je vrienschappen te versterken

15 juni 2018

Terwijl jongeren de ene na de andere 'BFF' hebben, is het voor volwassenen veel moeilijker om vriendschappen te onderhouden. Laat staan om nieuwe vriendschappen te smeden. Maar wat als je iemand leert kennen waarmee het onmiddellijk klikt? Hoe ga je van gezellige kennis naar hechte vriend?

Nieuwe vrienden maken ging vanzelf als kind. Je had je vriendenkring op school, maar ook in de jeugdbeweging, de sportclub, de tekenschool en later waren er ook nog de wildebrassen waarmee je ging feesten. Vanaf dat je tram 3 nadert, is dat toch wat anders. Je carrière, gezin en eventuele uitjes naar de fitnessclub slorpen quasi alle vrije tijd op. Soms loop je toch iemand tegen het lijf die je stiekem wil beschouwen als vriend. Denk: een nieuwe collega of een mama aan de schoolpoort. Omdat het niet gemakkelijk is om nieuwe mensen – laat staan soulmates – te leren kennen, geven we enkele tips om die kersverse vrienschapsband te onderhouden en te verbeteren.

1. In goede en slechte tijden

Je verjaardag, een nieuwe job of een verhuis: het is altijd leuk om zulke momenten te vieren met je vrienden. Maar wat ook een band schept, is als je er voor elkaar bent als het wat minder goed gaat. De vrienden die voor je klaar staan als je een dipje meemaakt, zijn diegenen die je moet koesteren.

2. Zoek een gemeenschappelijke basis

Vrienden maken voelt soms aan als daten. Je wil niets fout zeggen en je weet niet goed wat je moet uitspoken tijdens je afspraakje. Gaan jullie samen sporten, iets drinken of naar de cinema? Ook al ken je elkaar nog niet zo goed, probeer een gemeenschappelijke grond te zoeken voor een uitstapje. Als jullie alle twee houden van de buitenlucht en eten, is een picknick de ideale manier om elkaar beter te leren kennen.

3. Luister als de andere praat

Het klinkt oh zo cliché, maar doe je best om echt naar de andere te luisteren. Ook al denk je dat je altijd op-en-top aanwezig bent tijdens een gesprek, soms ben je toch afgeleid. Door die knappe kerel die kwam langsgelopen of door een melding op je smartphone. Door al je aandacht te richten op je gesprekspartner en door niet té veel over jezelf te praten, zal die al snel doorhebben dat je graag een vrienschapsband wil opbouwen.

4. Maak het niet te ingewikkeld

Oké, je hebt ondertussen al enkele keren afgesproken. Je bent samen gaan lunchen, jullie hebben een museum bezocht en zijn een dagje naar de zee geweest. Wat is het volgende? Het is logisch dat je een zotte activiteit wil plannen omdat je een goede indruk wil achterlaten, maar dat is helemaal niet nodig. Je kan evengoed thuis afspreken om wat te kletsen en te keuvelen. Hou het gezellig en overdrijf niet. Daar word jij en je potentiële bestie alleen maar nerveus van.

5. Vergelijk je nieuwe kennis niet met oude vrienden

Ben je ooit zwaar teleurgesteld geweest door één van je vrienden? Het is begrijpelijk dat zo’n aanvaring je gekwetst heeft, maar laat het in het verleden liggen. Bij een nieuwe romance is het not done om je partner te vergelijken met je ex, en dat geldt ook voor je nieuwe vrienden. Als je je onzeker voelt door een flater van een vriend, mag je dit niet projecteren naar de nieuwe kennis.

En wat zeggen ze over oude koeien en de sloot? Het kan verleidelijk zijn om te roddelen over mensen die je teleurgesteld hebben, maar pas op dat je hier niet mee overdrijft. Anders krijgen ze nog het gevoel dat je iemand bent die achter de rug van je vrienden praat, en die indruk wil je natuurlijk niet geven.

6. Vergeet je oude vrienden niet

We snappen het: je hebt het druk, druk, druk! En tussen je job, gezin, hobby’s en nieuwe vriend door, lijkt het alsof je tijd tekort komt. Op zich zullen je vrienden het je wel vergeven als je een tijdje niets van je laat horen, maar pas op dat je er geen gewoonte van maakt.

7. Probeer het niet te overhaasten

Een oprechte, diepe vrienschapsband opbouwen is geen sprintwerk, maar een heuse marathon. Vergelijk het opnieuw met een relatie. Je wil je nieuwe vlam ook eerst rustig leren kennen en niet afschrikken met allerlei opdringerige voorstellen. En waag het niet om alles te overdenken. Had ik dat wel moeten zeggen? Kon ik daar niet grappiger uit de hoek komen? Of was ons etentje niet te saai? Stop met piekeren, en probeer vooral te genieten van de tijd met jullie tweetjes.