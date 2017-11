7 tips hoe je zo snel mogelijk een burn-out... krijgt Babette Rijkhoff

10u37

Psycho Hoe kom je zo snel mogelijk aan een burn-out? De stand-upcomedian Arnout Van den Bossche heeft de gouden formule. Waarschijnlijk maar helaas herken je je eigen werk er (groten)deels in.

Voordat Arnout Van den Bossche fulltime comedian werd, zat hij zelf in het bedrijfsleven en reeg hij functies aan elkaar waarvan niemand weet wat ze betekenen. Product & process owner, purchase analist, senior bid manager. "Na tien jaar had ik nogal altijd het gevoel dat ik eigenlijk niets kon. Ontelbare keren vroeg ik me af: wat doe ik hier eigenlijk? Ik leerde om het ‘druk’ te hebben, of beter: te doen alsof ik druk bezig was, alsof ik wist waarover het ging. Ik kwam terecht in een spiraal van negativisme."

Hij veranderde van baan, werd comedian en belandde in een burn-out. Gelukkig wist hij eruit te kruipen en schreef een show en een boek over hoe je zo snel mogelijk in een burn-out raakt: Burn-out voor beginners. Jij kunt het ook. De zeven valkuilen die hij beschrijft komen je waarschijnlijk herkenbaarder voor dan je zou willen...

1. Zoek een baas die je volledig gek maakt

"Zoek een baas die altijd heel veel nieuwe ideeën heeft. Eentje die je niet met rust laat. Als hij binnenkomt moet je direct alles laten vallen. En ook als hij een nieuw idee heeft, gelijk dat gaan doen. Dat je drie maanden al ergens aan gewerkt hebt maakt niet uit. Je begint gewoon weer vanaf nul. Als je rustig staat te lunchen en hij komt bij je staan: lach om zijn grapjes. Anders ben je geen teamplayer. En: hij heeft altijd gelijk. Dit soort bazen zijn net psychopaten. Eigenlijk is zijn secretaresse zijn begeleidster. Om hem in toom te houden. Wat wel positief is: je komt in een sterk team terecht. Samen hebben jullie een groot gemeenschappelijk probleem: de baas. Het maakt je vrienden voor het leven. Jullie maken samen zoveel ellende mee."

2. Keihard reply to all

"Doe altijd mee aan een email-tsunami. Wees altijd bij je pc. Je moet mailen. Beantwoord alles en zet iedereen in de cc. Antwoorden kan ook simpel met alleen een vraagteken. En als je twee vragen krijgt; beantwoord dan alleen de eerste vraag, nooit de tweede. Wat ook kan: antwoorden op een vraag uit zes mails geleden. En voeg smiley’s toe. Dan kun je alles zeggen. Je kunt anderen ook een burn-out inwerken door in je handtekening een wijze quote te stoppen: ‘together we work it out’. Ook belangrijk: nooit to the point komen. Schrijf lange mails en verstop je vraag ergens in het midden. Als iemand een mail stuurt: altijd erin meegaan."

3. Doe mee met eindeloos vergaderen

"Altijd vergaderen. Zo krijg je mensen bij elkaar. En kom vooral niet op tijd. En nodig ook mensen uit die niet op tijd komen. Nodig ook altijd een baas uit. Die komt midden in de meeting binnenvallen en dan kun je de vergadering opnieuw doen en zal hij het met alle genomen besluiten oneens zijn. Als je een vergadering plant, boek geen vergaderzaal. Ga gewoon zitten en komt er een ander groepje binnen dan kun je discussiëren wie er mag blijven zitten. Zorg dat je de zaal kiest waar de beamer het niet doet. Iedereen zal zich verzamelen om de beamer en dat geeft een band. Stuur vijf minuten voor aanvang het verslag van 35 pagina’s van de vorige keer door. Mensen zullen in alle haast gaan printen en het tijdens de meeting lezen. Vraag bij elk besluit dat gemaakt moet worden akkoord aan iedereen. Iedereen mag zijn mening geven."

4. Maak van alles een powerpoint

"Zorg dat er veel animatie en draaiende kubussen in zitten. Staafdiagrammen doen het ook goed. Het beste is om er tot minimaal drie uur ‘s nachts aan te werken. Het moet een soort Disneyfilm worden. Met veel achtergronden die veranderen. Je kunt ook een powerpoint maken voor je vrienden in het café. Over die ene verkeersboete die je laatst hebt gekregen. Let op: de boodschap moet zo slecht mogelijk overkomen. Verdoe je tijd en gebruik Microsoft."

5. Ga dicht op je collega’s zitten

"Zoek collega’s met rare gewoontes. Eentje die elke dag om elf uur een rauwe wortel eet. Of de hele dag door Red Bull drinkt. En zoek collega’s die de hele dag zeuren. Mensen die vooral geen initiatief nemen. Nooit gemotiveerd zijn. Van die mensen waarvan je je afvraagt hoe ze ooit een vast contract hebben weten te bemachtigen. Mensen waar het werk vanaf glijdt, richting jouw kant."

6. Managementtaal

"Managmenttaal overleef je niet. Ga dus werken in een organisatie waar geen problemen zijn, maar uitdagingen. Waar dingen ‘geparkeerd’ worden. En ga ergens werken waar aan evaluatiegesprekken wordt gedaan. En waar ze vragen stellen als ‘hoe vind je het zelf gaan’ en antwoorden geven als ‘dat nemen we mee’. Luister naar mij: dat nemen ze helemaal niet mee. Ze komen er ook nooit meer op terug. Als er wordt gezegd: alles loopt volgens planning, ga er dan vanuit dat ze nog moeten beginnen. Kortom: beheers die taal."

7. Kies een omgeving met veel mannen

"Als een vrouw werk bedenkt, dan wordt het gedaan. Bij mannen blijft het bij kletsen. Zij halen wel de opslag binnen."