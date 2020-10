7 mooie manieren om de assen van je geliefde te laten koesteren Aangeboden door uitvaartspecialist DELA

11 oktober 2020

10u00 0

Wil je iets bijzonders doen met de assen van een dierbare? Vandaag kan je je geliefde op tal van symbolische manieren herinneren: van een asjuweel om te koesteren tot een unieke laatste rustplek op zee.

Verwerk as tot kunst

Geen persoonlijkere manier om je dierbare te gedenken dan de assen in een kunstwerk te laten schitteren. Verschillende kunstenaars verwerken assen in verf of klei en creëren er de mooiste schilderijen of beeldhouwwerken mee. Of wat dacht je van een askunstwerk uit mondgeblazen glas of een bijzonder beeld in de tuin? Welke kunstvorm je ook kiest, het wordt zonder twijfel het meest betekenisvolle werk in huis.

Als uniek juweel

Wie bij asjuwelen denkt aan klassieke hangertjes gevuld met as, vergist zich. Tegenwoordig maken ontwerpers prachtige rouwjuwelen waarvan niemand meteen de diepere betekenis kan afleiden. Oorbellen, armbanden, ringen, kettingen of manchetknopen met een verborgen ruimte waarin een beetje as past: het aanbod asjuwelen is heel uitgebreid.. Wat je ook kiest, met een rouwjuweel draag je je geliefde altijd dichtbij.

Een ster aan de hemel

Gedenk je je dierbare graag door naar de sterrenhemel te kijken? Dan weet het bijzondere initiatief van het Amerikaanse Elysium Space jou vast te ontroeren. Zij schieten kleine asdoosjes de lucht in, zodat ze in een specifieke baan om de aarde belanden. Via een speciale app kunnen nabestaanden het parcours van hun geliefde volgen en zien wanneer de assen boven hen passeren. Na een tijdje verbranden de mini-urnen in de dampkring en lichten ze de hemel op als een vallende ster. Een mooie symboliek.

Als lievelingsmuziek

Bij And Vinyly kunnen muziekliefhebbers terecht voor een wel heel bijzondere asbestemming. Het Britse bedrijf maakt klassieke vinylplaten met door jou gekozen stemfragmenten en muziek Bij het persen van de plaat verwerkt men wat assen van je dierbare in het vinyl. Met ieder krakje in het geluid hoor en voel je je naaste dichtbij. Een unieke herinnering.

Schitterende diamant

Diamanten vervaardigd uit de assen van je geliefde, het maakt de harde werkelijkheid een beetje zachter. Onder hoge druk en temperatuur wordt het koolstof uit de assen getransformeerd tot een ruwe diamant en nadien in de gewenste vorm geslepen. Hetzelfde proces is trouwens ook mogelijk met een lok haar. Deze bijzondere diamant komt met een stevig prijskaartje (vanaf € 2786), maar diamonds are forever.

Asverstrooiing op zee

De assen van je dierbare in zee uitstrooien is in ons land al enige tijd verboden. Toch bestaat er een mooi alternatief. Zo kan je de assen in een biologisch afbreekbare urne in het water laten. Na een tijdje lost het zoute zeewater de urne op en vermengen de assen zich met de zee. Verschillende begrafenisondernemer s helpen je graag om er een bijzonder ritueel van te maken, waarbij je met een schip op volle zee vaart voor een ingetogen plechtigheid en een laatste groet op het water.

Eén met de natuur

Wil je de assen van de overledene graag uitstrooien op een plek die veel betekende? Dat kan, op voorwaarde dat de eigenaar van die locatie akkoord gaat. Op publieke plaatsen is dit niet toegestaan. Enkel de daarvoor uitgekozen plekken mogen als strooiplek gebruikt worden. Gelukkig zijn er steeds meer mooie gedenkplaatsen te vinden. Zo doen natuurbegraafplekken stilaan hun opmars in ons land. Je kan er assen uitstrooien of begraven in een biologisch afbreekbare urne en zo je dierbare als het ware een laten worden met de natuur. En natuurlijk kan je je dierbare ook in je eigen tuin of woning een bijzonder plekje geven.

Mijn dochter draagt de naam van mijn overleden broer als tweede naam Anke Buckinx

Toen mijn broer Daan in 2011 stierf, wist ik eigenlijk niets over bijzondere asbestemmingen. Jammer, want zo’n asjuweel lijkt me een heel mooi symbool. Zo draag je de een dierbare toch altijd dicht bij je. Ik was destijds van plan om een juweel te laten maken met Daans vingerafdruk, maar het moment waarop ik die vraag stelde, was allesbehalve fijn. Hij was ontzettend ziek en ik vroeg hem om een stomme afdruk…Met zijn vingerafdrukken heb ik dus nooit iets gedaan.

Daans assen staan op een altaartje bij mijn ouders thuis: een mooi tafeltje met zijn urne, een foto, wat kaarsen en kaartjes met mooie woorden. Vroeger zou ik zoiets misschien akelig gevonden hebben, maar nu vind ik het een heel mooi plekje. Zo is hij er altijd bij en blijft hij een deel van ons gezin. Het geeft troost. Mijn dochter is vijf en heeft Daan nooit gekend, maar ze weet heel goed dat hij bestaat. Ze gaat er heel vertrouwd mee om en geeft weleens een kusje op zijn foto. Ze draagt zijn naam als tweede voornaam. Dat nonkel Daan op haar paspoort staat, vind ik een mooi en belangrijk symbool. En zo zijn er nog wel dingen waar ik aan vasthoud. Zijn rouwprentje, bijvoorbeeld. In plaats van een klassiek kaartje hebben we voor zijn afscheid een soort van visitekaartje gemaakt. Het zit altijd in mijn portefeuille. Zelfs van collega’s hoor ik dat ze het nog steeds op zak hebben. En ook zijn lievelingstrui die we net na zijn diagnose samen kochten koester ik. Hij droeg ze bijna altijd. Ze hangt in mijn kleerkast en is mijn meest waardevolle herinnering. Ik doe ze nooit weg.

Ben je op zoek naar meer inspiratie om je geliefden te gedenken? Kijk op dela.be.