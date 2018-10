7 Japanse principes om te ontstressen Vivian de Gier

09 oktober 2018

15u02

Bron: AD 2 Psycho Nadat we van de Zweedse levenskunst lagom en het Deense hygge hebben kunnen afkijken hoe we lekker ontspannen, laat nu de Brits-Japanse Erin Niimi Longhurst in haar boek zien hoe je volgens oosterse begrippen prettig leeft.

1. Ikigai

Nuchtere mensen zouden dat al snel vertalen met: denk ook eens aan jezelf. Ikigai staat namelijk voor 'jouw levensdoel'. Hoewel Japanners veel langere werkdagen maken dan wij, durven ze ook 'egoïstischer' te zijn. In de zin dat ze het essentieel vinden ook tijd alleen door te brengen. Dan leer je jezelf beter kennen, is de gedachte. Het biedt de mogelijkheid je af te vragen wat je gelukkig maakt en wat echt belangrijk is. Wie geen tijd vrijmaakt voor zichzelf, kan er ook niet zijn voor anderen. Ikigai!

2. Fureai kippu

