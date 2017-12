6 manieren om het ijs te breken op een feestje waar je niemand kent Sophie Vereycken

10u38 0 Thinkstock Psycho Gezellig hoor, die gezellige eindejaarsperiode. Maar wanneer all you want for Christmas vooral een beetje rust en tijd voor jezelf is, valt dat behoorlijk tegen. In deze tijd van personeelsfeesten, kerstdiners en eindejaarsdrinks sta je nu eenmaal vaker ongemakkelijk tegen een wildvreemde te wauwelen dan je lief is. Om het leed dat socializen heet toch een beetje draaglijker te maken, hebben wij enkele tips om het ijs te breken.

1. Kies de juiste uitvalsbasis

Het buffet is de ideale plek om op een makkelijke manier contact te leggen. Een eenvoudige vraag over de menukaart brengt de conversatie immers meteen op een onderwerp waar iedereen dol op is: eten. Vraag of zij weten wat er in die mysterieuze ovenschotel zit, of wat ze van de hummusdip vonden. Extra handig: moest er toch een ongemakkelijke stilte vallen, stop je gewoon snel een hap in je mond. Opgelost!

2. "Hey, wie ken jij hier?"

Zelfs al ken je iemand van toeten noch blazen, het is nooit vreemd als je vraagt hoe ze in het feestgedruis beland zijn. Wie weet heb je geluk, en heb je iemands partner gevonden die zich minstens even ongemakkelijk voelt als jij, en anders heb je toch maar even mooi een paar minuten tijd gevuld. Ben je bij iemand thuis in plaats van op een bedrijfsfeestje? Vraag dan hoe die persoon de gastheer of gastvrouw kent. Zo ben je ook voor een tijdje vertrokken.

3. Zoek andere eenzame zielen uit

Zeg nu zelf, hoe opgelucht ben jij wanneer iemand naar je toekomt op een feestje waar je moederziel alleen je beste muurbloem-imitatie vertolkt? Wel, als niemand jou uit de nood helpt, kan je het even goed zelf doen. Je bent ongetwijfeld niet de enige die (bijna) niemand kent, dus kijk goed rond. Ziet iemand er eenzaam of een tikje verloren uit? Spreek hen dan aan, met een eenvoudige opmerking over wat ze op dat moment aan het doen zijn, hun outfit of de vraag van hierboven.

4. Help de gastheer of -vrouw

Eerlijk is eerlijk, de kans dat je op een bedrijfsfeest de hapjes gaat rondbrengen, is klein. Maar op een kleinschalige drink bij iemand thuis, is dit dé oplossing voor wie zich ongemakkelijk voelt. Het is beleefd, én jij hebt ook iets om handen. En zelfs al heeft de gastheer of gastvrouw geen hulp nodig, de kans is groot dat ze wél je onbeholpenheid aanvoelen en je graag aan een paar mensen voorstellen. Ga je graag voorbereid naar een feestje waarvan je weet dat je er niemand kent? Breng dan een hapje of voorgerecht mee dat nog wat werk nodig heeft. Natuurlijk moet je geen driegangenmenu klaarmaken in de keuken, maar eenmaal aangekomen nog snel de guacamole maken, geeft je de kans om de boel alvast te verkennen én je hebt meteen al iets te doen.

5. Blijf van je telefoon af

De verleiding is groot om ergens in een hoekje te gaan zitten of staan en op je telefoon te tokkelen. Zo lijkt het immers alsof je geen totale loner bent. Of dat denk jij, voor andere lijkt het vooral alsof je erg asociaal bent, én je beperkt zo zelf de kans dat iemand op je afstapt of je bij de conversatie betrekt. Stop die telefoon dus maar snel weer weg.

6. Stel jezelf een doel

Je bent alleen, niét hulpeloos. Stel jezelf een doel voordat je vertrekt. Bijvoorbeeld: je moet minstens twee uur blijven. Of, je moet minstens met vier mensen praten voor je vertrekt. Op die manier zal je actiever zijn en oprecht moeite doen om met mensen te praten. Wie weet ontmoet je interessante mensen en wordt het zelfs nog een leuke avond.

