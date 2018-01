6 geheugentrucs waar je slimmer van wordt (of toch voor dat laatste examen) SV

29 januari 2018

08u04

De examenperiode loopt op haar laatste benen, maar het gezegde luidt ook dit jaar niet anders: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Kan je wel een klein beetje extra hulp gebruiken? Dan zijn deze 6 geheugentrucjes precies wat je nodig had. P.S. Ook handig voor een belangrijke presentatie of vergadering.

Van andere vaardigheden tot nieuwe computerprogramma's, bijleren moeten we ons hele leven. En wie daar goed in is, heeft alvast een stapje voor in het leven. Ben jij niet van nature gezegend met het allerbeste geheugen? Met deze trucjes dénkt iedereen alvast van wel.

1. Leren herinneren

Je weet exact op welke pagina het staat in de cursus, en toch blijft het juiste antwoord achterwege. Gelukkig kan je dit trainen, bijvoorbeeld met spiekbriefjes. Niet op je examen zelf natuurlijk, wel wanneer je aan het studeren bent. Maak een hele stapel geheugenkaartjes met op de ene kant een vraag of term, en de andere kant het antwoord of de definitie. Vervolgens ga je keer op keer doorheen de stapel. Deze techniek dwingt je als het ware om iets in je geheugen te branden en zet je hersenen veel actiever aan het werk dan wanneer je simpelweg dingen in een cursus of document markeert.

2. Link nieuwe dingen aan wat je al kent

Deze truc kan je op heel veel verschillende manieren toepassen. Bijvoorbeeld: probeer om de term te omschrijven in je eigen woorden in plaats van simpelweg die dure academische woordenschat vanbuiten te leren. Maar je kan ook proberen om leerstof te linken aan je ervaring uit het dagelijkse leven. Hoe meer je de nieuwe kennis kan verbinden aan iets dat je al kent of iets dat je zelf nuttig vindt, hoe beter je het zal onthouden.

3. Antwoord voor je het weet

Ga niet in het wilde weg antwoorden uitroepen die nergens op slaan, maar probeer tijdens het studeren de vraag tóch te beantwoorden, ook als je het niet weet. De kans is nu eenmaal veel groter dat je je het juiste antwoord later zal herinneren wanneer je er zelf eerst wat moeite en denkwerk voor hebt moeten doen.

4. Reflecteer

Eéntje voor achteraf, maar daarom niet minder belangrijk: neem even de tijd om te bezinnen en na te denken over je examen, het project of de vergadering. Stel jezelf enkele vragen: wat ging er goed en wat niet? Heb je dat ook in het verleden al eens ervaren? Uit onderzoek van de Harvard Business School blijkt immers dat een kwartiertje reflectie aan het einde van de dag je prestaties maar liefst met 23 procent kan verhogen.

5. Gebruik geheugensteuntjes

Allemaal goed en wel, maar soms lukt het nu eenmaal niet zonder een ezelsbruggetje. Wees dan ook niet te trots om er gebruik van te maken. Gebruik een tekening, een acroniem of een rijmpje om iets te onthouden. Let wel op: met deze trucjes op zichzelf zal je niet meteen iets bijleren, maar ze maken het wel makkelijker om dingen die je al geleerd hebt, te onthouden.

6. Weet wat je niet weet

Je test teruggekregen of feedback gehad op een opdracht? Neem dan ook rustig de tijd om die te verwerken. Dit helpt om te achterhalen waar je zwaktes liggen en waar je je kennis nog wat moet bijschaven.