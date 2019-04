6 bekende vrouwen omarmen hun imperfecties: “Ik ben nooit mager geweest, dat wil ik ook niet” Redactie

12 april 2019

14u35 0 Psycho Joke Devynck, Eva De Roo, Soe Nsuki, Ini Massez, Elodie Gabias en Lieve Blancquaert. Deze 6 bekende vrouwen omarmen hun imperfecties, zeggen foert tegen de heersende schoonheidsidealen en nemen allesbehalve een blad voor de mond. Zij beheersen de kunst om volop zichzelf te zijn. Omdat ze weten hoe heerlijk bevrijdend dat is.

“Ouder worden is fantastisch. Ik kon amper wachten om de 40 te passeren. Alles krijgt meer lagen. Je relativeert meer. Je hebt meer rust. Je hebt een beter overzicht, je weet dat er voor alles een tijd is. Ik kan vandaag tegen iemand zeggen: ‘Het komt goed, ook dit gaat voorbij”, zo vertelt Joke Devynck. “Ik heb ouder worden altijd sexy gevonden. Als schilder en beeldhouwer vind ik de groeven in iemands gezicht oprecht schoon. Doorgedreven Botox en plastische chirurgie vind ik niet esthetisch. Wellicht heeft het iets verslavends: zodra je ermee begint, is het moeilijk stoppen omdat het evenwicht zoek is.” Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be. Benieuwd naar de shoot? Die bekijk je hier.

