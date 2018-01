5x mensen die je geloof in de mensheid herstellen SV

18 januari 2018

14u08 0 Psycho 2017 was een jaar vol rampen, tegenspoed en slecht nieuws. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal kommer en kwel was. In tegendeel. Deze vijf mensen deden iets voor iemand anders het afgelopen jaar, en haalden daar óók het nieuws mee.

1. Deze man die zijn schoenen aan een dakloze gaf

In de Verenigde Staten is het momenteel bar koud. De vriestemperaturen zijn zo al erg genoeg, laat staan wanneer je het niet eens breed genoeg hebt om jezelf in een warme plunje te hullen. Gelukkig zijn er nog goede zielen op deze wereld, want deze man werd gefotografeerd toen hij zijn eigen schoeisel afstond aan een dakloze in Chicago. Volgens een ooggetuige die de foto later op Facebook plaatste deed deze man zijn schoenen uit, en gaf ze samen met een warm paar sokken aan de oudere man. Vervolgens toverde hij zelf nog een ander paar schoenen uit zijn koffer, die hij zelf aantrok.

2. Deze kleine jongen die hetzelfde kapsel wou als zijn vriendje

Toen Jax en zijn mama besloten dat het hoog tijd was om naar de kapper te gaan, verkondigde Jax dat hij wou dat zijn haar afgeschoren werd. Waarom? Omdat hij er dan hetzelfde zou uitzien als zijn vriend Reddy, en de leerkracht hen dan niet meer uit elkaar zou kunnen halen. Zijn mama: "Als dit geen bewijs is dat vooroordelen en haat ons worden aangeleerd, dan weet ik het ook niet meer. Het enige verschil dat Jax tussen hen ziet, is hun haar."

3. Deze begripvolle baas

Mandalyn Parker had het mentaal even moeilijk, dus vroeg ze aan haar team of ze er even tussenuit kon. Het berichtje van de CEO had ze echter niet verwacht.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq madalyn(@ madalynrose) link

4. Deze man die iedere dag samen met zijn overleden vrouw eet

Vier jaar geleden verloor Clarence Purvis zijn vrouw. Ze waren toen 64 jaar getrouwd. En hoewel ze er niet meer is, betekent dat niet dat hij zonder haar aan tafel gaat zitten. Zo gaat hij naar het restaurant waar ze vroeger samen lunchten, en zet hij een foto van zijn vrouw naast zich neer. "Er heeft nog nooit iemand meer van een ander gehouden dan ik van mijn vrouw," aldus de 93-jarige man aan een lokale nieuwszende. "Ze stond altijd aan mijn zijde toen we nog leefden, en dat is ook nu niet anders."

5. Deze dakloze die een vrouw zijn laatste geld gaf

Toen Kate McClure zonder benzine viel, bleek dat ze geen geld op zak had om terug thuis te raken. Een 34-jarige dakloze veteraan, Johnny Bobitt Jr. schoot haar te hulp. Hij gaf de vrouw zijn laatste 20 dollar zodat ze opnieuw kon tanken. Zelf was ze de man zo dankbaar, dat ze besloot iets terug te doen. Samen met haar man zette ze een GoFundMe pagina op poten. "Ik denk dat Johnny gewoon een duwtje in de rug nodig heeft," schreef ze. En daar was ze niet alleen in, want ze haalde maar liefst 400.000 dollar op voor de man. Met dat geld huurden ze hem een appartement, kochten ze een telefoon, en betalen ze zijn eten en transport. "Hij is wel degelijk gemotiveerd," vertelde het duo aan de krant. "Hij wil niet langer op straat leven, hij wil net zoals iedereen functioneren in de maatschappij."