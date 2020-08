50+ en halfnaakt: steeds meer vrouwen ouder dan vijftig tonen trots hun lichaam

zien in haar boek Schoonnijd. Is het accepteren van elk soort lichaam op elke leeftijd eindelijk een feit? “We zitten op het juiste pad, maar we zijn er nog niet”, verklaart professor Liesbeth Woertman, expert in ‘lichaamsbeeld’.

Psycho Linda de Mol poseert op haar 55ste in bikini op de cover van haar magazine. Kathy Jacobs (56) maakt haar modellen-debuut en Pascale Platel laat zichzelf zien in haar boek Schoonnijd. Is het accepteren van elk soort lichaam op elke leeftijd eindelijk een feit? “We zitten op het juiste pad, maar we zijn er nog niet”, verklaart professor Liesbeth Woertman, expert in ‘lichaamsbeeld’.

“Om een statement te maken, moet ik met mijn 55 jaar en 78,3 kilo met de billen bloot.” Dat schreef Linda de Mol afgelopen augustus in haar voorwoord in Linda. En Linda is niet de enige vijftiger die zichzelf blootgeeft om meer aandacht te creëren rond body positivity. Kathy Jacobs (56), die in Californië woont, poseerde onlangs voor de badpakeditie van Sports Illustrated. “Zovelen van ons voelen zich gewoon vreselijk als ze 50 worden”, zei Jacobs. “Ik hoop dat vrouwen die bang zijn om hun dromen na te jagen naar me kijken en zeggen: ‘Als zij dit op 56-jarige leeftijd kan, kan ik het ook’.”

Allerlei signalen die op een positieve tendens wijzen, maar hoe is het anno 2020 eigenlijk gesteld met het lichaamsbeeld van vijftigplussers? “Uit internationaal onderzoek blijkt dat de jongste vrouwen het meest ontevreden zijn over hun uiterlijk”, zegt Liesbeth Woertman (66), expert op gebied van lichaamsbeeldenen auteur van Je bent al mooi. “Naarmate vrouwen ouder worden, vanaf zestig, wordt het lichaamsbeeld positiever en omarmen ze hun lijf meer.” Al benadrukt professor Woertman dat je niet mag concluderen dat het lichaamsbeeld verbetert in de loop van het leven. “Sommige vrouwen gaan – hoe ouder ze worden – zich meer realiseren wat hun lijf allemaal voor hen doet, maar er zijn er ook die moeite hebben met het ouder worden, omdat ze zogezegd inboeten aan schoonheid.”

Linda de Mol deelde haar foto met de hashtag #lekkerbodypositief, maar professor Woertman is er niet onverdeeld enthousiast over. “Linda liet de voorbije jaren veel aan haar gezicht doen. Denk aan botox. Toch is het goed dat ze toont dat er aan elk lijf én aan elke leeftijd een bepaalde schoonheid zit. Als ik in de spiegel kijk, zie ik vlekjes in mijn gezicht, een huid die minder strak is en haar dat slapper hangt. Maar ouder worden heeft ook zijn charmes. Denk aan bewuster leven en een goede gezondheid. Allerlei zaken die zwaarder doorwegen dan onrealistische en gemanipuleerde schoonheidsidealen.”

Het is een goede zaak dat steeds meer (bekende) vrouwen body positivity omarmen, maar accepteren we eindelijk elk soort lichaam op elke leeftijd? “We zitten op het juiste pad, maar we zijn er nog niet. Want soms lijkt het alsof de maatschappij vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd afschrijft. Neem het woord oud. Dat heeft een erg negatieve bijklank, zeker op vlak van body image. Maar als het aankomt op hardlopen, vergelijk je jezelf als vijftiger toch ook niet met een twintigjarige? Het schoonheidsideaal oogt heel jong, terwijl er uiteraard ook prachtige vrouwen zijn van vijftig jaar en ouder. Alleen moeten we het nog willen en kunnen zien. We moeten vooral het idiote idee van perfectie loslaten en minder streng zijn. Zie ouderdom niet alleen als een periode van verval, want het kan evenzeer een periode van bloei zijn. Als we wat liever zouden zijn voor onszelf en anderen, geraken we er ooit wel.”

Jezelf blootgeven als prille zestiger? Pascale Platel doet het in haar boek Schoonnijd – Ontboezemingen over mijn lijf en leven, al was body positivity niet de reden waarom ze in haar pen kroop en – soms – (half)naakt voor de lens van haar lief Filip Hamerlinck poseerde.

Wat vind jij van het statement van Linda?

“Eerlijk? Ik heb er een dubbel gevoel bij. Door te benadrukken hoe dapper het is dat Linda dit doet, ondermijnt ze haar missie. Want zo’n foto kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Sommige vrouwen vinden het geweldig dat Linda dit durft, terwijl het anderen kan aanzetten om weer over details van hun lichaam, uiterlijk en getal op de weegschaal na te denken. Ik vind het net heel tof dat ik op sociale media jonge en oudere vrouwen met verschillende soorten lichamen zie, die gewoon blij zijn zoals ze zijn, zonder dat daar een heel spel van wordt gemaakt.”

Body positivity was niet de insteek van Schoonnijd. Maar zou je het fijn vinden, mocht je met je boek hier toch aan bijdragen?

“Mijn lijf en ik hebben samen een lange weg afgelegd. Na alles wat ik in in mijn leven heb mee-

gemaakt, zoals seksueel misbruik en een eetstoornis, is het – in eerste instantie – een cadeau voor mezelf. Schoonnijd is het resultaat van het realiseren van een meisjesdroom, namelijk model worden, gecombineerd met teksten over hoe ik naar mijn lichaam kijk. Ik ben niet altijd even lief (geweest) voor mijn lichaam, zeker niet tijdens mijn jongere jaren, maar ik ben intussen wel dankbaar voor wat het voor me deed en doet. Mijn boek heeft me bij dit proces geholpen. Body positivity was niet het

uitgangspunt, want ik vestig niet de aandacht op mijn mindere punten. Samen met Filip probeer ik net door middel van tekst en beeld een totaalbeeld te creëren. Het is een ode aan de liefde, maar als het inspirerend werkt, maakt me dat uiteraard dolgelukkig!”

Ik ben niet beschaamd als iemand mijn leeftijd vraagt Pascal Platel (60).

Heb jij moeite met ouder worden?

“Ik ben niet beschaamd als iemand mij vraagt hoe oud ik ben. Dit in tegenstelling tot mijn grootmoeder, die op haar graf niet eens haar geboortedatum vermeldde. (lacht) Met ouder te worden, zie ik hoe mijn huid en vormen veranderen, maar dat heeft ook zijn voordelen. Vroeger vond ik bijvoorbeeld de verhouding tussen mijn dijen en taille niet zo mooi. Ik had destijds een ander zelfbeeld, maar mettertijd vind ik mijn lichaam alsmaar aantrekkelijker. Het loslaten van mijn jeugd vind ik wel niet altijd even gemakkelijk, al besef ik dat dit de gang van zaken is en dat het leven soms een pijnlijk proces is van loslaten en afscheid nemen. Ik kom van ver, maar als prille zestiger zit ik beter in mijn vel dan ooit. Ik ben nog altijd ijdel, maar door de coronacrisis heb ik geleerd om ongeschminkt de deur uit te gaan. (lacht) Ik tut me nog graag op, maar body positivity begint voor mij vooral in je hoofd. Luister naar jezelf in plaats van je blind te staren op anderen. Ik vind het spijtig dat zoveel vrouwen van mijn leeftijd zeuren over hun lichaam. Ik doe het soms ook en dan denk ik achteraf ‘Wat een zonde van mijn tijd’.”

