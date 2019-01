5 manieren waarop rommel een impact heeft op je hersenen mv

15 januari 2019

11u05

Bron: Bustle 0 Psycho We zijn er allemaal al schuldig aan geweest: een kamer vol met kleren, boeken die je zeker nog wel eens gaat lezen en 300 sokken op de vloer of een woonkamer waarin meer koffietassen staan dan in de keukenkast. Rommel heeft een grote impact op het leven van mensen. We leven in een maatschappij die mensen steeds opnieuw aanmoedigt om dingen te kopen. Tenzij je een geboren minimalist bent of een kopie van Marie Kondo, kom je op een dag wel eens met rommel in aanraking en dat is niet goed voor je hersenen.

Niet alleen je huis en je omgeving maar ook je hersenen zullen je wel degelijk dankbaar zijn als je besluit je leven te beteren en op te ruimen. Er is namelijk een goede neurologische reden waarom je afscheid moet nemen van dingen die je niet gemakkelijk kan opbergen. Dit is wat je hersenen doen als ze in aanraking komen met rommel.

1. Je krijgt te maken met te veel stimuli

Heel simpel uitgelegd: wanneer er heel wat gebeurt in je gezichtsveld, zijn er te veel dingen waarop je ogen moeten focussen en die ze moeten verwerken. En dat is vaak een grotere klus dan we denken. “Rommel bombardeert als het ware onze geest met overbodige stimuli, waardoor ons bewustzijn overuren draait en bezig is met informatie dat eigenlijk niet eens zo belangrijk is”, legt psycholoog Sherri Bourg Carter uit aan Psychology Today.

2. Je krijgt meer stress

Er is een link gevonden tussen leven tussen rommel en een hoger cortisolgehalte, het hormoon dat vooral instaat voor stress. Een studie uit 2010 ontdekte dat vrouwen die in rommelige ruimtes wonen vaak hogere cortisolgehaltes hebben dan normaal, en dat zowel overdag als ‘s nachts, wanneer cortisol normaal zou moeten dalen. Dat had een effect op de gemoedstoestand van hun partners en hun relatie.

3. Je aanhankelijkheid voor materiële zaken kan de bovenhand nemen

Veel van ons houden spullen bij omdat er sentimentele waarde aanhangt: herinneringen, liefde, hoop. Liefde voor spullen is zeer menselijk. Maar te veel van het goede is zoals altijd niet goed, ook niet voor ons brein.

Een studie uit 2016 toonde aan dat persoonlijke hechting aan objecten ons sneller het gevoel kan geven dat we ergens ‘thuis’ zijn, maar er is een keerzijde aan de medaille. Rommel kan mensen een negatief gevoel geven over een ruimte.

4. Je oordeel wordt minder betrouwbaar

Een studie uit 2006 toont dan weer aan dat wanneer we een oordeel vormen in een rommelige sfeer dat vaak niet even goed en eerlijk is. We maken vaak niet de juiste beslissing en zijn zelfzekerder dan we zouden moeten zijn. Rommel zorgt ervoor dat we foute beslissingen maken omdat we vaak minder goed nadenken door alles wat er rondom ons gebeurt.

5. Je wordt impulsiever

Shop je veel meer online dan je eigenlijk zou mogen? Dat kan komen door je omgeving. Een studie uit 2014 toont immers aan dat mensen in een rommelige kamer vaker ‘ja’ zouden zeggen op impulsieve aankopen dan mensen die in opgeruimde kamers leven.