5 manieren om je zelfzekerder te voelen (zónder dat je ervoor naar de fitness moet) Nele Annemans

21 juli 2018

Als we ons niet goed in ons vel voelen, zijn we vaak geneigd om ons meteen in te schrijven voor een resem spinlessen en ons buikje te vullen met saaie salades. Of je dat je hele leven volhoudt, is natuurlijk maar de vraag. Het goede nieuws? Je kan ook meer zelfvertrouwen kweken zonder dat je uren hoeft te zwoegen in de fitness of een hele dag moet teren op alleen maar groentjes. Hier vijf eenvoudige manieren om meer van jezelf te leren houden.

Vergelijk jezelf niet met anderen

Iedereen is anders, dus het heeft geen zin om je hoofd te breken waarom je niet op je zus, beste vriendin of die knappe collega lijkt. Onthoud dat ondanks het zelfvertrouwen dat die vrouwen lijken te hebben, ze ook af en toe worstelen met gevoelens van onzekerheid, net zoals jij.

Focus op het positieve

De kans is groot dat je bepaalde delen van je lichaam liever ziet dan andere. Als je in de spiegel kijkt en denkt: ‘Bah, mijn buik is blubberig’, kijk dan naar iets anders zoals je armen, ogen of haar, bijvoorbeeld. Beoordeel ook je prestaties, in plaats van esthetiek. Stel, je hebt relatief gespierde dijen. Concentreer je dan op al de dingen die je met je sterke benen kan doen in plaats van te willen dat ze smaller zouden zijn.

Unplug

We zitten niet alleen te veel op sociale media, we vergelijken ons ook te veel met de fitnessmodellen, actrices en de Kardashians van deze wereld. Probeer daarom eens een digitale detox. Of beter nog: ontvolg de mensen die je zelfvertrouwen naar beneden halen. Als die yogablogger je slecht doet voelen over je lichaam (in plaats van je te helpen bij het beter uitvoeren van de downward facing dog), klik dan op de knop ‘Niet meer volgen’ en focus je opnieuw op jouw leven.

Wees niet te streng voor jezelf

We zijn allemaal maar mensen, dus je kan niet van jezelf verwachten om (ooit) perfect te zijn. Het is heel normaal als je eens een dag hebt waarop je gewoon niet goed in je vel zit, en dat is oké. Zolang de goede dagen maar voldoende opwegen tegen de slechte, doe je het geweldig!

Fake it …

… until you make it. Als je zelfvertrouwen niet vanzelf komt, doe dan alsof. Overlaad jezelf met complimentjes - hello, gorgeous - en al na een paar dagen zal je merken dat je begint te zien wat iedereen ziet, namelijk dat je er geweldig uitziet!