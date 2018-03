5 keer per dag een bericht krijgen dat je dood gaat: mindfulness-app heeft een aparte aanpak TVM

07 maart 2018

17u55

Bron: RTL 0 Psycho Als je al die meldingen op je gsm vervelend vindt, stel je dan voor dat je 5 keer per dag een bericht krijgt dat je dood gaat. Om een zenuwinzinking van te krijgen zou je denken, maar de app WeCroak heeft net het tegenovergestelde doel.

WeCroak is namelijk een mindfulness-app die ervoor moet zorgen dat je beter leert relativeren. En dan doen ze dus door je dagelijks een paar keer te herinneren aan het feit dat je op een dag dood gaat. Wat doen alledaagse frustraties er dan eigenlijk nog toe?

Deze ‘techniek’ is niet zomaar van de pot gerukt, maar gebaseerd op een Bhutaanse wijsheid, staat te lezen op de website van de app. Die predikt dat een gelukkig persoon minstens vijf keer per dag moet stilstaan bij de dood.

“Daarom sturen wij je op willekeurige momenten een bericht, waarna je de app kunt openen voor een quote over de dood van een filosoof of een poëet. Op dat moment moedigen we je aan om even bewust te zijn van je ademhaling of kort even te mediteren.”

Heftig

Anne Formsma van de Mindfulnessfabriek vertelt aan RTL dat ze deze aanpak wel erg heftig vindt. "In therapiesessies wordt de dood wel vaker gebruikt als training, maar dat gebeurt altijd onder begeleiding. Ik snap de gedachtegang erachter dus wel, maar vind het een heftige aanpak om het via een app op je smartphone te krijgen. Het is goed om te beseffen dat het leven eindig is, maar ik zou het positiever benaderen. Zoals er bij stilstaan waarom je dankbaar bent dat je leeft bijvoorbeeld."