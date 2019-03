5 dingen die je kunt doen om je brein beter te laten functioneren TVM

11 maart 2019

08u10 0 Psycho Je hebt soms moeite om je lang te concentreren? Je geheugen laat je af en toen in de steek? Hoewel ons brein in principe geen spier is, kun je het wel ‘trainen’ door bepaalde zaken te laten of net wat vaker te doen.

1. Gebruik wat minder vaak het internet

Sinds de komst van het internet en dan specifiek zoekmachines als Google zijn we veel minder geneigd om dingen te onthouden omdat we weten dat we ze kunnen opzoeken. Dat klinkt logisch, maar bleek ook al uit verschillende onderzoeken. Het principe van bewust informatie niet onthouden heeft zelfs een naam: transactive memory. “Het internet is onze primaire vorm van extern geheugen geworden,” stelden onderzoekers van een aantal vooraanstaande Amerikaanse universiteiten in 2011 al vast. Gelukkig is de oplossing makkelijk en voor de hand liggend: gebruik wat vaker je hersenen om zelf op iets te komen dat je vergeten bent in plaats van het op te zoeken. Maak er bijvoorbeeld een wedstrijdje van onder vrienden: om ter eerste op een naam van een bepaalde film komen zonder het internet raad te plegen.

2. Slaap!

Sommige functies van de slaap zijn al lang bekend. Het lichaam herstelt zich en het immuunsysteem, de weerstand tegen ziektekiemen, gaat erop vooruit. Dat slaap ook belangrijk is voor de hersenen is eveneens al even geweten, maar pas in 2017 hebben wetenschappers kunnen zien hoe herinneringen tijdens de slaap worden vastgelegd in het langetermijngeheugen. Amerikaanse onderzoekers zagen met een speciale scanner hoe een herinnering van één deel van de hersenen naar een ander verhuisde, tijdens de diepe slaap. Zo komt er in de cortex plaats vrij om de volgende dag weer nieuwe dingen te leren. Dat proces doet zich overigens vooral voor in het begin van de nacht. Die eerste uren van de slaap zijn daarom erg belangrijk voor het leerproces, stelden de onderzoekers. Wie goed wil onthouden wat hij overdag geleerd heeft, doet er daarom het best aan te zorgen dat die eerste uren slaap zeker niet onderbroken worden.

3. Heb wat vaker seks

Uit een studie uit 2017 die werd gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior werd het effect van seks op de cognitieve vaardigheden (het vermogen om kennis en informatie op te nemen en verwerken, nvdr.) van 78 vrouwen tussen de 18 en 29 bestudeerd. De onderzoekers ontdekten zo dat vrouwen die regelmatig seks hebben, beter abstracte woorden kunnen onthouden op een geheugentest en ook meer gefocust zijn. Daarnaast gaat seks onder andere ook depressies tegen en zijn er nog tal van andere mentale en fysieke voordelen van vrijen. Je weet dus wat je te doen staat vanavond.

4. Bepaalde voeding stimuleert de aanmaak van hersencellen

Dat voeding invloed heeft op onze hersenen is ondertussen niet nieuw meer, maar wist je dat je met de juiste voeding zelfs nieuwe hersencellen kan aanmaken? Drew Ramsey, MD, assistent professor psychiatrie bij het Columbia University Medical Center, benoemde in zijn boek ‘Eat Complete’ in 2016 7 voedingsstoffen die de aanmaak van nieuwe hersencellen stimuleren. Over welke stoffen het juist gaat, ontdek je hier.

5. Cafeïne (met mate)

Cafeïne werkt het slaapmolecuul adenosine tegen wat ervoor zorgt dat we minder moe en alerter worden. Volgens een studie uit 2012 kan 200 mg cafeïne echter ook helpen om je beter te concentreren, focussen en zaken beter te onthouden. Een groep volwassen werd voor de studie opgedeeld en een deel kreeg een pil met 200 mg cafeïne in ‘s ochtends, het andere deel nam een placebo in. Nadat de deelnemers verschillende tests hadden uitgevoerd, ontdekten de onderzoekers dat het deel van de groep dat cafeïne in had genomen de taken veel sneller en preciezer had uitgevoerd.

Daarnaast ontdekten onderzoekers van de universiteiten van South Florida en Miami eerder ook al dat mensen boven de 65 die meer cafeïne in hun bloed hebben twee tot vier jaar later Alzheimer ontwikkelden dan anderen. “We zeggen niet dat koffie mensen volledig beschermt tegen Alzheimer”, aldus dr. Chuanhai Cao, neurowetenschapper aan de universiteit van South Florida. “Maar we geloven sterk dat een gematigde koffieconsumptie Alzheimer aanzienlijk kan beperken of vertragen.”