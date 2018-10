5 dingen die egoïstisch lijken maar dat niet zijn, volgens de wetenschap Valérie Wauters

27 oktober 2018

12u23

Bron: Purewow 0 Psycho Je leest overal over zelfzorg, maar wanneer het op jezelf aankomt blijkt dat heel wat schuldgevoel met zich mee te brengen. Kiezen voor jezelf lijkt immers vaak behoorlijk egoïstisch. Niets van aantrekken, zegt de wetenschap. Deze 5 dingen lijken egoïstisch, maar zijn dat eigenlijk niet.

Nee zeggen, of erger nog: plannen cancellen

In een perfecte wereld hebben we allemaal de superkracht om alles en iedereen in het beperkte aantal uren dat een dag telt te persen. Helaas ligt der werkelijkheid net even anders. Toch voelen we ons vaak schuldig dat we een ander moeten teleurstellen omdat we neen moeten zeggen tegen een bepaald voorstel. Of erger nog: last minute plannen moeten annuleren. Volgens recent onderzoek, gepubliceerd door Oxford University Press, blijkt dat nee zeggen je kan helpen sneller je doelen te bereiken en jezelf de ruimte en hersteltijd te geven die je nodig hebt. Hoe je dat dan best doet? Onderzoekers zeggen dat je hiervoor je taalgebruik moet aanpassen. Zeg niet ‘Ik kan/mag niet’ , maar ‘ik wil dat niet’. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een collega die je een snoepje aanbiedt. Zeg liever ‘Snoep eten gedurende de dag, dat wil ik niet’ dan ‘Ik kan/mag nu geen snoepje eten’. Op deze manier geef je jezelf meer controle over je eigen universum. ‘Ik mag/kan niet’ impliceert dat je iets niet doet terwijl je het liever wel zou doen. Een zin beginnen met ‘Ik wil niet’ legt de kracht terug bij jezelf.

Een telefoontje niet beantwoorden

Het is niet zo dat je niet van je zus houdt, maar haar telefoontjes om bij te babbelen komen nu eenmaal niet altijd op een moment waarop het voor jou goed past. Een GSM wil zeggen dat je altijd bereikbaar kunt zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat je ook elk telefoontje moét beantwoorden. Een onderzoek van de Kent University in Ohio heeft aangetoond dat mensen die er een punt van maken altijd bereikbaar te zijn hoogstwaarschijnlijk minder gelukkig zijn dan personen die kunnen weerstaan aan de drang om elk berichtje of telefoontje meteen te beantwoorden.

Eens je excuses niet aanbieden

Uit een studie, uitgevoerd door de University of Waterloo in Canada, blijkt dat vrouwen een veel lagere drempel hebben voor wat ze als beledigend beschouwen dan mannen. Ze zullen zichzelf dus ook veel sneller verontschuldigen. Daarnaast stelden andere onderzoekers vast dat excuses een ‘de facto manier van communiceren kunnen zijn. Een manier om de stilte te vullen en de vrede te bewaren wanneer we met anderen omgaan”. Dus, tenzij je echt iets verkeerd doet hou je die excuses maar beter voor jezelf.

Niet meteen elke mail beantwoorden

Je hoeft echt elke mail niet meteen te beantwoorden. Uit recent onderzoek van de University of British Columbia blijkt dat het opzettelijk negeren van je mailbox grote psychologische voordelen kan hebben, zoals minder spanning en stress.

Een lang bad nemen in plaats van een snelle douche

Natuurlijk is douchen sneller en efficiënter. Maar wist je dat 20 minuutjes in je bad liggen er al kan voor zorgen dat je bloeddruk stabiliseert? Daarnaast verbetert een bad je vermogen om alledaagse infecties zoals een verkoudheid of griep te bestrijden en slaap je er beter door.