3 Filosofen over hun passie en job: “We worden gezien als grote wijzen waar je bij kan aankloppen om hét antwoord te krijgen. Alsof wij weten hoe je moet leven”

Psycho Vergeet het clichébeeld dat filosofen oude mannen zijn. Er staat een nieuwe generatie vrouwelijke denkers op die het maatschappelijk debat kleur geven. Wij gingen op de koffie met drie filosofes, die ronduit babbelden over hun passie en de relevantie van hun vak. “Door corona zijn onze levens op pauze gezet en werd je gedwongen om na te denken over je keuzes. Je job, je gezin, je relatie … Filosofie kan daar enorm bij helpen.”

ALICJA GESCINSKA: ‘Wil je echt gelukkig zijn, dan weet ik niet of je filosofie moet studeren’

Alicja Gescinska (38) is Pools-Belgische. Ze filosofeert onder andere over vrijheid, luiheid, liefde, vriendschap en muziek. Haar roman Een soort liefde werd bekroond met de Debuutprijs. Ze maakte voor Canvas het programma Wanderlust waar ze filosofische gesprekken voerde met internationaal gerenommeerde filosofen, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars.

“Als ik zeg dat ik een filosoof ben, geloven mensen me soms niet, omdat ze nog altijd het beeld hebben van een man met een baard. Al is het imago toch stilaan aan het vervrouwelijken. Ik heb het gevoel dat filosofen nu een andere plaats innemen in de samenleving. Je kan geen krant meer openslaan of er komt een filosoof aan het woord, ook jonge filosofen en vrouwen.”

“Filosofen worden gezien als grote wijzen waar je bij kan aankloppen om hét antwoord te krijgen. Alsof wij weten hoe je moet leven. Kennis is nochtans geen garantie op succes of op een goed leven. Maar om je leven te kunnen inrichten, heb je wel kennis nodig, dus veel weten kan je vooruit helpen. Alleen is het begrijpen van dingen geen garantie op evenwicht in je leven. Integendeel, als je weet wat er in de wereld gaande is, kan je dat heel hard deprimeren. Wil je echt gelukkig worden, dan weet ik niet of je filosofie moet studeren. Wat ik wel probeer is om mensen aan het denken te zetten, zodat ze loskomen van hun vastgeroeste ideeën. En denken kan ongemakkelijk zijn.”

Bevriende criminelen

“Misschien ben je ervan overtuigd dat je niets met filosofie te maken hebt, maar dat is niet zo. Je komt er dagelijks mee in aanraking. Ik geef bijvoorbeeld les over het thema vriendschap. Dan vraag ik: vriendschap, wat is dat eigenlijk? En kun je dat leren? Is het maakbaar? Dan vertel ik ook hoe vriendschap door de eeuwen heen werd begrepen. Bij de Grieken stond het voor samen filosoferen. Van vriendschap moest je toen wijzer worden en dus was het heel lang een mannenkwestie. Vrouwen deden toen namelijk niet aan filosofie. Dus de definitie van vriendschap was in die tijd iets waar je moreler van werd. Als ik dan vraag: kunnen twee criminelen die een moord beramen vrienden zijn, is het antwoord van mijn studenten altijd ja. Het idee over wat vriendschap nu juist is, is dus helemaal veranderd. Ik geef altijd mee dat ze na mijn les niet zullen buitengaan en weten hoe ze een perfecte vriend moeten zijn, maar het zet hen wel aan om er tenminste over na te denken.”

Tegenwoordig denken mensen dat we liefde kunnen sturen en bepalen. Je geeft in Tinder in wat je graag eet en drinkt, wat je gestudeerd hebt, naar welke muziek je luistert, dat je sportief bent en dan zal je de perfect match krijgen. Zo werkt het niet Alicja Gescinska

“Of neem nu het thema liefde. Als men vroeger over liefde sprak, was dat de liefde tot god die ons leven vervulde. Daarna heeft de partner dat vervangen. Het idee van de romantische liefde is vrij recent en heeft heel snel wortel geschoten omdat het ook een groot thema was in de literatuur en de film. Liefde is een diep verlangen. Heel veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze iemand gaan vinden die hen zal begrijpen en hun leven zal compleet maken. Zelfs als mensen getrouwd zijn en niets tekortkomen, vragen ze zich toch af: is dit het? Er ontbreekt iets. Iets dat me optilt.”

Liefde versus Tinder

“Tegenwoordig denken mensen ook dat we liefde kunnen sturen en bepalen. Je geeft in Tinder in wat je graag eet en drinkt, wat je gestudeerd hebt, naar welke muziek je luistert, dat je sportief bent en dan zal je de perfect match krijgen. Zo werkt het niet. Liefde is iets wat ons overkomt, dat we niet altijd in de hand hebben. In mijn roman heb ik twee mensen tegenover elkaar gezet die totaal niet bij elkaar pasten. Hun leven niet, hun leeftijd niet. Op Tinder zouden ze elkaar nooit gevonden hebben. Maar toen ze voor elkaar stonden was er iets. Wat is dat iets? Ik wou met dat idee spelen: het klopt niet en toch klopt het. Zo is liefde vaak. Soms besef je dat het beter was geweest als je die of die persoon graag zou zien. Dat het je leven simpeler zou maken. Maar hét is er niet.”

“Intussen zijn we stilaan af van dat idee dat die ene persoon ons leven perfect zal maken. Dus zeer recent zien we weer een verschuiving in het invullen van het idee liefde. Ouderlijke liefde wordt nu steeds vaker als de volmaakte liefde gezien. Ideeën evolueren en daar houden wij ons mee bezig, om zulke zaken in perspectief te zetten.”

Emotie op hersenscans

“Neem bijvoorbeeld emoties. Ik heb een boek geschreven over muziek. Bij de Grieken maar ook later in de achttiende eeuw tijdens de Verlichting vond men muziek de minst verheven kunst, omdat het iets met onze emoties doet. Door de eeuwen heen werden emoties stiefmoederlijk behandeld. Ook dat is aan het veranderen, omdat we meer kennis hebben over het menselijke lichaam via hersenscans. Filosofie is dus geen afzonderlijke discipline. Het is de kroon van alle wetenschappen. Wij nemen de inzichten uit andere wetenschappen mee voor we een uitspraak doen. Zo zie je dan op hersenscans bij mensen met breinschade dat mensen die hun emoties minder goed kunnen uiten tegelijk ook minder goed rationeel denken.”

“Er wordt altijd gezegd dat vrouwen emotionele wezens zijn en mannen zijn de rationele wezens. Emotie wordt dan gezien als een zwakte. Nochtans als een man een boek schrijft over zijn moeder of over zijn zoon klinkt het: ‘chapeau, die durft zich kwetsbaar op te stellen’. Schrijven vrouwen zo’n boek dan is dat gewoon emotioneel. Dat doet zowel mannen als vrouwen tekort. Emotie en ratio vormen een goed huwelijk.”

“Ik ben in heel veel geïnteresseerd en denk daar graag over na. Intussen heb ik drie kinderen, wat het moeilijker maakt om privé en werk te combineren. Je kan niet knuffelen met een kind en intussen een tractaat van een filosoof lezen. Dat vraagt stilte, tijd en concentratie. Sinds ik kinderen heb, is het veel meer schipperen wat soms frustrerend is en tegelijk ben ik me meer bewust van tijd. Dus als er stilte en tijd is, omdat ze op school zitten of slapen, dan werk ik. Toen ik nog geen kinderen had, had ik meer tijd, maar werd er niet noodzakelijk meer gewerkt. Ze hebben me gedisciplineerder gemaakt. Van zodra ze slapen, begin ik te lezen tot mijn ogen het begeven.”

FAVORIETE FILOSOOF: Leszek Kolakowski (Pool, 1927-2009)

FAVORIETE QUOTE: ‘Nie wiadomo (dat is niet geweten).’

WAAROM? “Kolakowski pleit ervoor om alles in vraag te stellen. Op alle belangrijke levensvragen, op de grote sociale en politieke kwesties, is zijn eerlijke antwoord: ‘nie wiadomo’ wat be-tekent: dat is niet ge-weten. Hij wilde dat mensen niet zouden geloven in hun eigen grote gelijk, dat ze ook vooral zichzelf in twij-fel zouden trekken. Als filosoof vind ik dat belangrijk, maar ook als mens. En ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving er baat bij zouden heb-ben mocht iedereen – en vooral onze politici – die ingesteldheid cultiveren.”

KATLEEN GABRIELS: ‘Automatische zeep die niet werkt bij zwarte handen, omdat de sensoren enkel getest zijn met witte handen, ook dat is moraalfilosofie’

Katleen Gabriels (37) is doctor in de moraalfilosofie en specialiseert zich in computerethiek. Ze werkt als universitair docent aan de universiteit van Maastricht. Ze schreef de boeken Regels voor robots, Onlife en samen met wiskundige Ann Dooms Van Melkweg tot moraal.

“De coronacrisis heeft het praktische nut van filosofie heel duidelijk gemaakt. Mensen hebben dat misschien niet zo gezien, maar we zijn veel filosofische en ethische discussies aan het voeren. Wie krijgt er voorrang op intensieve zorgen als er bedden tekort zijn? Kies je voor wie eerst binnenkomt of voor degene met de grootste overlevingskans? Voor degene met het belangrijkste beroep of doe je beter een lotingsysteem? Er was discussie over de corona-app en wat die zou doen met onze privacy. Hoe maak je een afweging tussen privacy en volksgezondheid? Door corona zijn onze levens op pauze gezet en werd je gedwongen om na te denken over je keuzes. Je job, je gezin, je relatie … Filosofie kan daar enorm bij helpen.”

Ethiek lijkt simpel. Wat is goed en wat is kwaad? We denken dat we dat aanvoelen, maar zo zwart-wit is het niet Katleen Gabriels

“Zelf ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de morele aspecten van keuzes. Ethiek lijkt simpel. Wat is goed en wat is kwaad? We denken dat we dat aanvoelen, maar zo zwart-wit is het niet. Stelen is niet goed maar een appel stelen om een kind eten te geven … Dat krijgt al een andere nuance.”

“Mensen zien mij niet als een moreel kompas dat zegt wat een goede of een slechte keuze is. Wat ik wel soms doe is het werk van een filosoof aanraden dat mij zelf geholpen heeft. Zoals het boek Persoonlijke notities van stoïcijn Marcus Aurelius. Bij hem was het belangrijk om enkel te focussen op waar je zelf controle over hebt. Er gaat veel tijd en energie verloren aan angsten of doemdenken. Je hebt daar toch geen vat op. Dus veel van mijn vrienden zijn al in de stoïcijnse filosofie gedoken.”

Lezen als therapie

“Als academisch filosoof zit ik in een luxepositie. Veel lezen is een deel van mijn job. Op een mindere dag lees ik iets dat me troost kan bieden. Andere mensen gaan naar een therapeut waar trouwens ook veel uit filosofisch werk wordt geput. En toch wordt filosofie nog als een ondergeschoven kindje behandeld. Al is dat aan het veranderen. Tijdens corona kwamen veel filosofen aan het woord. Maar ook in mijn domein, ethiek en technologie, klinkt die roep luider. Kunstmatige intelligentie roept ethische vragen op.”

“Als je technologie ontwerpt, maak je morele keuzes. Een voorbeeld: in openbare toiletten is veel geautomatiseerd. De lichten springen aan, kranen werken met een sensor. De waarde daarachter is de keuze om duurzaam om te gaan met energie en water. Je kan je handen wassen met handzeep, die om hygiënische redenen ook automatisch wordt aangereikt. Maar wat bleek? Die automatische zeep werkte niet altijd bij zwarte handen, omdat de sensoren enkel getest waren met witte handen. Ik zou die makers niet van racisme beschuldigen, maar dit is het gevaar van je eigen leefwereld als norm te nemen. Technologie is niet neutraal. Ik geef les aan ingenieursstudenten, zodat ze zich daar bewust van worden.”

“We beslissen minder zelfstandig dan we zelf denken. Bij de urinoirs in Schiphol werd er letterlijk te veel naast de pot gepist. Moraliseren helpt niet dus graveerden ze een vlieg in de urinoirs. Blijkbaar hebben mannen de drang om op objecten te plassen, als ze het gevoel hebben dat ze die weg kunnen plassen. Daardoor werd er tachtig procent minder ‘gemorst’. We staan er niet bij stil hoe wij beïnvloed worden.”

Via een ommetje

“Mensen hebben niet graag dat je hen rechtstreeks op iets wijst. Je moet een omweg vinden om goed gedrag aan te leren. Daarom is een initiatief als donderdag veggiedag doeltreffender dan schokkende beelden van slachthuizen. Eén keer vegetarisch eten per week wordt dan normaal en zo gaan mensen hun gedrag aanpassen. Wel, het is mijn doel om mensen aan te sporen om daar actief over na te denken.”

Je kan niet ontkennen dat vrouwen lang minder kansen hebben gekregen. Daar kan ik mij nog altijd in opjagen Katleen Gabriels

“Onze perceptie over wat goed en slecht is, verandert doorheen de tijd. Doemdenkers zeggen dat het de slechte kant uitgaat, maar hoeveel vegetarische opties stonden er dertig jaar geleden op de kaart? Hoe gingen we toen om met afval en zie ons nu sorteren. Er is meer aandacht voor milieu en dierenwelzijn. Dat zijn ethische thema’s. Net zoals er niet zo lang geleden nog rassensegregatie was en vrouwen niet mochten studeren.”

“Je kan niet ontkennen dat vrouwen lang minder kansen hebben gekregen. Daar kan ik mij nog altijd in opjagen. Het is belangrijk dat die stereotypering niet in artificiële intelligentie kruipt. Wiskundige modellen gaan uit van cijfers en die lijken vaak neutraal. Het is maar te zien met welke gegevens je algoritmes traint. Amazon wou selectieprocedures bij sollicitaties automatiseren en algoritmen selecteerden voornamelijk profielen van mannen. Amazon had als startdata cv’s genomen van de werknemers. Dat waren vooral mannen waardoor het algoritme een voorkeur voor mannen had.”

“Er is nog veel werk voor filosofen in dat debat. Bij filosofie leer je kritisch denken, argumenteren en logisch redeneren. En dat zijn vandaag eveneens broodnodige vaardigheden.”

FAVORIETE FILOSOOF: Michel de Montaigne (Fransman, 1533-1592)

FAVORIETE QUOTE: “Je moet er niet langer naar streven dat de wereld over je praat, maar leren met jezelf te praten. Keer tot jezelf in, maar bereid je eerst goed voor, zodat je daar waardig ontvangen wordt: het zou dwaasheid zijn op jezelf te vertrouwen als je jezelf niet in de hand weet te houden. Je kunt net zo goed in de eenzaamheid falen als in de gemeenschap. Streef ernaar iemand te worden die voor zichzelf geen faux pas meer durft te maken.”

WAAROM? “Hij slaat de nagel op de kop over het belang van tijd besteden aan jezelf. Dat is niet egocentrisch. Zelfonderzoek is nodig voor zelfontplooiing. Jezelf eerlijk onder ogen durven komen, is niet eenvoudig, want dan ga je de confrontatie aan met je minder fraaie kanten. Maar het doel is ervoor te zorgen dat je goed gezelschap bent voor jezelf.”

GRIET VANDERMASSEN: ‘Filosofie moet op zere tenen kunnen en mogen trappen’

Griet Vandermassen (50) studeerde eerst Germaanse talen en nadien filosofie. Haar boek Dames voor Darwin deed heel wat stof opwaaien. Ze verwijt feministen dat ze vrouwen te veel in een slachtofferrol duwen en onderzoekt het conflict tussen biologie en feminisme.

“Eén van de voordelen van een filosofische achtergrond is dat je de dingen vanop afstand kan beschouwen. Filosofen willen op een onbevangen, kritische manier nadenken over maatschappelijke problemen. Tijdens je studies leer je om alles in vraag te stellen, om je standpunten goed te beargumenteren, om in discussie te gaan en naar andere meningen te luisteren. Dat verruimt je leefwereld en geeft je een andere blik op jezelf. In discussies zie ik altijd verschillende invalshoeken. Maar als je veel dingen in twijfel trekt, kan het wel moeilijker zijn om daadkrachtig te handelen. Het is veel simpeler om gewoon overtuigd te zijn van je eigen gelijk. Twijfelen maakt het soms lastig.”

“Zelf heb ik veel aan het stoïcisme, een oud-Griekse filosofie over levenskunst. Je kan dat een huis-tuin-en-keukenfilosofie noemen. Gezond blijven of je job houden kan je een beetje beïnvloeden, maar je kan het niet afdwingen. Focus op wat je wel kan controleren: je gedachten, verlangens en je gedrag.”

Misleidende emoties

“We zijn geneigd om samen te vallen met onze emoties, alsof zij een objectieve weerspiegeling zijn van de dingen. Maar in feite zijn ze een weerspiegeling van ons oordeel over de dingen. Ik heb vaak last van mijn rug en kan daar somber van worden. Dan denk ik dat ik somber ben omdat mijn rug pijn doet. Maar volgens de stoïcijnen is die somberheid het gevolg van mijn oordeel over die pijn. Ik vind pijn slecht, en dát maakt me somber. Ik kan ervoor kiezen om anders tegenover pijn te staan. Ik kan niet afdwingen dat die pijn weggaat, dus steek ik mijn energie beter in mijn kine-oefeningen doen. Dat is het enige wat in mijn macht ligt.”

“Die nuchterheid en redelijkheid van het stoïcisme spreken me aan. Ook in het publieke debat pleit ik voor meer ratio en minder emotie. Emoties kunnen je misleiden en je verhinderen om na te denken. Feministen zijn boos omdat ik zeg dat hun mensbeeld ideologisch is in plaats van wetenschappelijk, maar tegenargumenten blijven uit. Ik lees enkel emotionele reacties. Dat vind ik intellectueel armzalig. Je moet feminisme wetenschappelijk funderen. Biologie speelt een grote rol in de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik heb het niet alleen over anatomie, maar ook over gedrag en psychologie, zoals interesses.”

“Dwing vrouwen dus niet in een mannelijke mal. Vrouwenbewegingen zeggen dat niet te doen, maar blijven het problematisch vinden als vrouwen kiezen om voor de kinderen te zorgen of om halftijds te werken. Als je als vrouw weinig ambitie hebt, lijkt dat een probleem. Ik kreeg de reactie dat mijn manier van denken gevaarlijk is, omdat vrouwen er zo blijven uitkomen als het zwakke geslacht. Het is maar wat je zwak noemt. Dat zou betekenen dat kwaliteiten als zorgzaamheid een zwakheid zijn, terwijl ik er net voor pleit om zulke kwaliteiten op te waarderen en typisch vrouwelijke sectoren meer te betalen, zoals bij de zorgberoepen, waar meer vrouwen aan de slag zijn.”

“Hiermee geef ik géén steun aan conservatieve politici die vrouwen terug aan de haard willen. Je moet een maatschappij creëren waar elk individu zijn of haar voorkeuren kan volgen, los van geslacht. Carrièregerichte vrouwen moeten alle kansen krijgen, maar thuisgerichte vrouwen (en mannen) moeten evenzeer die keuze kunnen maken. Je mag mensen niet voorschrijven wat ze moeten doen op basis van hun geslacht. Ik krijg reacties van vrouwen die me dankbaar zijn omdat mijn discours hen bevrijdt van hun schuldgevoel.”

Keuzevrijheid bij mannen

“Je hoort vaak dat vrouwen geen keuzevrijheid hebben, omdat hen rolpatronen worden opgelegd, maar ik denk dat vrouwen in het Westen meer keuzevrijheid hebben dan mannen. Als vrouw kan je thuisblijven voor de kinderen, deeltijds werken of voor je carrière gaan. Een man die wil thuisblijven voor de kinderen of deeltijds wil werken, wordt daar vaak wel op aangekeken. Op sommige vlakken zitten mannen meer vast dan vrouwen.”

“Tegelijk is het voor vrouwen moeilijk om door te breken in mannelijk gedomineerde milieus. In de filosofiewereld lopen niet zoveel macho’s rond. De academische wereld is wel competitief. Daar had ik moeite mee en ik ben afgehaakt. Je ziet ook minder vrouwen in het publieke debat. Omdat ze dit geen prioriteit vinden, of omdat ze te weinig zelfvertrouwen hebben. Heel jammer, want een extra duwtje in de rug kan dan helpen.”

Toen ik schreef dat vrouwen door de hele metoo-beweging te snel gechoqueerd zijn, kreeg ik veel kritiek. Ik vind die beweging voor alle duidelijkheid heel belangrijk, maar ik zie ook nadelen Griet Vandermassen

“Toen ik schreef dat vrouwen door de hele metoo-beweging te snel gechoqueerd zijn, kreeg ik veel kritiek. Ik vind die beweging voor alle duidelijkheid heel belangrijk. Vrouwen komen eindelijk op voor zichzelf maar ik zie ook nadelen. Soms onschuldige handelingen worden toch in een sfeer van seksuele agressie getrokken. Die negativiteit is jammer en blokkeert de spontaniteit tussen de seksen. Het ironische is dat de goedbedoelende mannen niets meer durven. Boertige macho’s trekken zich niets aan van metoo.”

“Filosofen kunnen er misschien voor zorgen dat alles wat nuchterder wordt bekeken. Filosofie moet op zere tenen kunnen en mogen trappen. Er mogen geen taboes zijn. Het zou toch niet wenselijk zijn mocht iedereen hetzelfde denken?”

FAVORIET FILOSOOF: Epictetus (Grieks stoïcijns filosoof, 50-135)

FAVORIETE QUOTE: “Eens moet ik sterven. Moet het direct, dan sterf ik nu meteen. Moet het straks pas, dan eet ik nog een hapje, want het is etenstijd. Ik sterf dan wel na het eten.”

WAAROM?

“De belangrijkste levensles die ik hieruit haal is om het beste te maken van het hier en het nu, want dat is het enige wat je hebt. Piekeren of panikeren over zaken waaraan je toch niets te zeggen hebt, heeft geen zin.”