3 bekende koppels over hun creatieve liefde: “Samen thuiswerken, dat gaat absoluut niet” Redactie NINA

18 oktober 2019

15u15 0 Psycho Ze inspireren én irriteren elkaar. Ze zijn elkaars voornaamste klankbord én strengste criticus. Ze combineren hun passie met een huishouden en kinderen. Ze houden zielsveel van hun vak. Maar vooral van elkaar.

Wij spraken met drie koppels - Peter Van Den Begin en Tine Reymer, Bent Van Looy en Martena Duss, Pedro Elias en Evelien Broekaert - over hun creatieve liefde. Het interview lees je morgen in NINA of op nina.be. Bekijk hier alvast de behind the scenes!