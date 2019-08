Exclusief voor abonnees 25 jaar smartphone: wat voor type gebruiker ben jij? Sophie Vereycken

16 augustus 2019

16u09

Bron: Goed Gevoel 0 Psycho Exact 25 jaar geleden - op 16 augustus 1994 - kwam de eerste smartphone op de markt. Sindsdien heeft het toestel ons leven flink veranderd. Meer zelfs: de telefoon lijkt wel het centrum van ons universum geworden te zijn. Ontdek wat voor gebruiker jij bent en welk digidieet op jouw lijf geschreven is.

Het is zes uur ‘s ochtends. De wekker, die tegenwoordig een smartphone is, rinkelt. Slaapdronken haal ik mijn telefoon onder mijn kussen vandaan, en scrol met half toegeknepen ogen door mijn Facebookfeed om rustig wakker te worden. Tijdens het ontbijt verorber ik naast de gebruikelijke kom havermout enkele hapklare nieuwsupdates, en zoek ik alvast de snelste route op. Neem ik de auto? Dan hangt de gsm ongenaakbaar aan de voorruit. En ook in de trein tuur ik de hele rit naar dat schermpje in mijn rechterhand. Kortom: de werkdag is nog niet begonnen en ik heb mijn smartphone al minstens tien keer vastgehad.

Dat klinkt voor velen gegarandeerd herkenbaar. Één op de drie vlamingen heeft minstens een uur per dag qualitytime met zijn smartphone, veertien procent gebruikt het toestel zelfs minstens vijf uur per dag, zo blijkt uit cijfers van kenniscentrum imec en de Universiteit Gent. Dat afkicken van onze telefoon een van de populairste goede voornemens is, zal niemand verbazen. Intussen is het jaar meer dan halfweg, maar de smartphone is nog niet van onze zijde geweken, ondanks de schat aan tips die er te vinden zijn.

Het probleem? De ene smartphonegebruiker is de andere niet. “Er bestaat geen wondermiddel dat voor iedereen en voor elke omstandigheid werkt”, stellen ze bij de Universiteit Gent. Ontdek hier in welke categorie jij valt, en vooral: welke tips voor jou wél werken.

