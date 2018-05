24 uur in Cannes als een ster leven: “Ik heb me nog nooit zo straatarm en stinkend rijk tegelijkertijd gevoeld” Timon Van Mechelen

18 mei 2018

11u07 3 Psycho Fonkelende filmsterren en sprankelende champagne, Cannes leeft momenteel in zijn jaarlijkse bubbel van glamour. NINA-redacteur Timon trok samen met Piper-Heidsick voor het eerst naar het filmfestival om er de hele Cannes-ervaring op te doen. Strak in het pak, de rode loper over, een film in competitie bekijken en dan sterren spotten.

Ik was nog geen 5 minuten op Franse bodem, en de privéchauffeur die mij kwam ophalen aan de luchthaven vroeg mij al wanneer mijn spray tan stond ingepland zodat ik toch zeker zou schitteren op de rode loper. En of er ook een kapper mijn haar kwam doen. Geen van beiden stonden op de planning, waardoor ik me niet alleen een bleekscheet met een bad hairday voelde, ik wist op slag dat het filmfestival hier serieus business is. Maar goed, eerst even genieten van die rit in de blitse Mercedes-Benz. Mét glaasje champagne in de hand en zonnebril op uiteraard. Nu ik eens sterallures mocht hebben, ging ik er 100% voor.

Ik sliep in Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, gelegen op de befaamde La Croisette aan de Middellandse Zee en pal over het Palais des Festivals, de locatie van het filmfestival. Een vijfsterrenhotel dat naast pure luxe vooral bekend staat om zijn bekende gastenlijst tijdens de twaalfdaagse hoogmis van film én glamour. Op dat vlak deed het zijn reputatie alvast alle eer aan.

Aan de lopende band reden er limousines aan en af, waar vrouwen en mannen uitstapten die net van een loopbaanonderbreking in de Malediven terug leken te komen. Denk zongebruinde huid, glanzend haar van in de shampooreclame, parelwitte tanden en héél veel dure kleren. Onlangs schreven we nog dat Balenciaga het populairste merk van het moment is, wel het was me meteen duidelijk aan wie het label die eer te danken heeft. Ik spotte verder nog ontelbaar veel Gucci en Chanel handtassen, torenhoge stiletto’s waar een zestienjarig meisje ocharme keihard mee op de vlakte ging, de erg hippe Cloudbust sneakers van Prada en jawel, veel oude rijke mannen met hele jonge dames aan hun arm. Met een duidelijke voorkeur voor een opgespoten decolleté ook.

Toen ik even buiten stond en net bekomen was van de grootte van mijn hotelkamer en dan vooral de badkamer, kwam Bella Hadid, u weet wel, topmodel en zus van Gigi Hadid, een vuurtje vragen. Een halve minuut later liep actrice Diane Kruger voorbij in een pastelroze satijnen jurk van Dior. En dat was nog voor we de rode loper opgingen. Daarop poseerden onder andere model Anja Rubik, actrice Jane Fonda, Carla Bruni en Jaime Lannister uit Game of Thrones op een paar meter van mij voor de duizenden lenzen van fotografen. Helaas is het tegenwoordig streng verboden om foto’s met je smartphone op de rode loper te nemen. Aanrader: volg de regels, tenzij je wil dat een legertje security mensen je er op een niet zo vriendelijke manier op wijzen.

Voor mensen zoals jij en ik is het normaal gezien bijna onmogelijk om een officiële filmscreening bij te wonen waarvan er elke avond slechts één plaatsvindt tijdens het filmfestival. Ik had geluk en mocht de Franse komedie ‘La Grand Bain’ zien in het bijzijn van de regisseur, de acteurs en al het andere bekend gepeupel aanwezig in Cannes. Grappig zicht wel zo’n hele theaterzaal vol opgedoste mensen. De spanning en adrenaline die je in de zaal voelt hangen tijdens de film en de opluchting na de minutenlange staande ovatie aan het einde, deden me meteen begrijpen waarom dit zo'n felbegeerde plaatsjes zijn. Voor buitenstaanders lijkt het misschien gewoon een film zien in een chique outfit, maar de sfeer in de zaal kun je met niets anders vergelijken. De film zelf vond ik persoonlijk zijn screening op het filmfestival meer dan waard, en hij had trouwens ook een Belgisch kantje met onze Waalse trots Benoît Poelvoorde in een van de hoofdrollen.

Na afloop was het tijd voor een receptie van Piper-Heidsick en een etentje in het gerenommeerde restaurant van het hotel. Talloze glazen ‘rare’ champagne later daagde het me dat ik mij op één dag nog nooit zo straatarm en stinkend rijk tegelijkertijd gevoeld had. Arm toen ik in een kostuum van kledingketen COS zonder fake tan en perfect geföhned kapsel over de rode loper liep. Rijk toen ik in het bijzijn van een rits van de meest interessante mensen in de filmindustrie een officiële screening mocht bijwonen. Of toen ik de hoofd-inkoopster van de Parijse warenhuisketen Galeries Lafayette leerde kennen en die even interessant bleek in het echt als op haar Instagramprofiel dat ik al jaren stiekem volg. En ook wel toen ik de deur van mijn hotelkamer opende en bijna achterover viel. Het was kortom een overweldigende ervaring, die letterlijk net uit de “boekskes” kwam. Ik heb veel indrukken opgedaan, maar weet wel zeker dat ik er alles aan zal doen om er volgend jaar opnieuw bij te zijn. Een dag als een ster behandeld worden, het doet wat met een mens.

De avond sloten we af op een rooftop party in het Five Seas Hotel waar ik nog nooit zoveel knappe mensen samen in zo’n snel tempo champagne naar binnen heb zien gieten. Even stoom aflaten voor alweer een nieuwe dag vol glitter en glamour. Het leven kan soms hard zijn.