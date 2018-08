15 tekenen dat je een crazy cat lady bent TVM

08 augustus 2018

15u50 20 Psycho Het is vandaag internationale kattendag, het moment waarop crazy cat ladies (en mannen natuurlijk) feest vieren. De befaamde cazy cat lady Elke Van Huffel schreef er zelfs een boek over dat op 18 oktober uitkomt, en wij mogen er exclusief een checklist uit delen waaruit je kan afleiden hoe hoog jouw crazy cat lady-niveau ligt.

1. Bij het thuiskomen van werk/school begin je meteen je hele dag te vertellen tegen je kat - en je vindt het overigens een bijzonder vruchtbaar gesprek.

2. Wanneer je deze diepzinnige conversaties voert, druk je je steevast in een bizar hoog babystemmetje uit.

3. Zonder kledingroller geraak je niet deftig je huis uit - hallo wandelende haarbal.

4. Eerste dates lopen abrupt ten einde wanneer je crush vertelt niet van katten te houden. Goodbye Satan!

5. Je hebt op zijn minst 1 kattentrui in je kast hangen en je vrienden komen elke verjaardag wel op de proppen met een kattengerelateerd cadeau.

6. Wanneer je kat in je schoot naar dromenland is vertrokken, blijf je roerloos in de zetel liggen. Volle blaas of niet.

7. Je droomt stiekem van een kattattoo, of je hebt er zelfs al één.

8. Op een feestje duurt het maximum een kwartier vooraleer je - ongevraagd - foto’s van je kat tevoorschijn tovert. “Kijk hoe schattig!!”

9. Je weet perfect hoe kattenhaar smaakt, aangezien je het elke dag in je mond krijgt door alle uitgebreide knuffelsessies.

10. Vrienden komen altijd naar jou voor kattenadvies. Tijdens de afgelopen hittegolf had jij een noodplan klaar op maat van elke kat.

11. Er is geen kattenmeme die je niet kent - Keyboard Cat, anyone?

12. Je hebt een eigen Instagram-account gemaakt voor je kat en droomt stiekem van grote influencerdeals. Wat Grumpy Cat kan, kan jouw kat ook. En beter.

13. Je vertrekt steevast met een kanjer van een schuldgevoel op reis omdat je je hartendief eigenlijk niet zo lang alleen wil laten. Die laatste blik voor je de deur achter je dicht trekt: hartverscheurend.

14. Je hebt The Lion King al 37 keer gezien en houdt het nog steeds niet droog. Je hebt je kat al vaak als vervang-Simba in de lucht gestoken op de tonen van ‘The Circle of Life’.

15. Onder het motto “eentje is geentje”, heb je al een hele waslijst aan mogelijke kattennamen in je hoofd, want je denkt al maanden aan gezinsuitbreiding. Wordt het Coco, Felix of toch Mufasa?

Het Crazy Cat Lady-boek - 101 weetjes. tips en activiteiten voor jou en jouw kat(ten) - is te koop vanaf 18 oktober. Wie niet kan wachten, kan het boek wel al online reserveren via bol.com. Meer info: vanhalewyck.be.