10 psychologische trucjes die helpen om succesvoller door het leven te gaan TVM

20 mei 2018

15u57

Bron: Esquire 0 Psycho Of je nu promotie wil maken op je werk of een date versieren, er zijn talloze makkelijke psychologische trucjes die je kunt toepassen om te slagen in je opzet. Van mensen om een kleine gunst vragen tot iemands naam een paar keer herhalen in een gesprek. 10 op een rij.

1. Door in een gesprek oogcontact te houden en van tijd tot tijd te knikken, kun je ervoor zorgen dat iemand akkoord met je gaat. Doordat zij jou zien knikken alsof je het met hen eens bent, zullen zij ook sneller geneigd zijn om het met jou eens te zijn en terug te knikken.

2. Een stevige handdruk kan een eerste indruk beïnvloeden op een positieve manier. Belangrijk daarbij is dat je de hand van de ander volledig vastpakt en niet alleen je vingers aanbiedt. Houd niet te lang en niet te kort aan, zo'n 3 à 4 seconden is ideaal. Schud zachtjes op en neer.

3. Mensen hebben de meest heldere herinnering aan het eerste en laatste wat er gebeurt. Zorg er bij een sollicitatiegesprek dus voor dat je bij de eersten of laatsten zit.

4. Door oogcontact te maken, kom je zelfzekerder en vriendelijker over. Op iemands oogkleur letten tijdens een gesprek, is een makkelijk trucje om dit te blijven volhouden.

5. Door kleine gunsten te vragen aan mensen, lijkt het alsof je hen aardig vindt.

6. Als je weet dat er lastige vragen gesteld gaan worden door iemand tijdens een meeting, ga je best naast die persoon zitten. De nabijheid en de spiegeling van jullie lichamen zorgt ervoor dat die persoon zich milder naar jou toe zal opstellen.

7. Herhaal de naam van een persoon waarmee je in gesprek bent altijd een paar keer tijdens jullie conversatie. Dat komt attent over en het zorgt ervoor dat je gesprekspartner je charmant zal vinden.

8. Een warme handdruk maakt je aantrekkelijker dan een koude. Zweethanden zijn al helemaal uit den boze. Was je handen dus even met warm water en klap in je handen voor een belangrijk gesprek.

9. Blijf stil en behoud oogcontact als iemand je een onbevredigend antwoord geeft. Je gesprekspartner zal zich daardoor onder druk gezet voelen om meer te onthullen/vertellen.

10. Wanneer je in groep begint te lachen, kijk je instinctief naar de persoon waarmee je het meest close bent. Ook in een professionele context is dit handig om bepaalde banden tussen personen te achterhalen.