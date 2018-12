10 onvertaalbare woorden die je gelukkiger kunnen maken Isabelle Cheyns

20 december 2018

11u05

Woorden als hygge en fika ken je waarschijnlijk al, maar wist je dat bizarre woorden uit vreemde talen meer zijn dan een trend? Uit onderzoek van de Britse Tim Lomas, lector in de positieve psychologie aan de universiteit van Oost-Londen, blijkt dat dit soort onvertaalbare tongbrekers onze belevingswereld rijker maken.

Vreemde woorden kunnen namelijk die prettige gevoelens beschrijven waar niet meteen een synoniem voor is in onze eigen taal. Door een gevoel te kunnen benoemen, in plaats van het vaag te omschrijven, zijn we beter in staat het te herkennen en waarderen. Beseffen dat een gevoel, een handeling of wat dan ook een naam heeft, kan er een extra waarde aan geven en ons nog meer zin geven om er ook echt iets mee te doen.

Pretoogjes

Lomas verzamelde voor zijn onderzoek een lijst met wel 1.000 positieve woorden, waaronder ook een paar pareltjes uit onze Nederlandse taal. ‘Pretoogjes’, bijvoorbeeld. Maar ook ‘uitbuiken’ en ‘uitwaaien’ blijken woorden voor een prettig iets, waarvoor ze in andere talen niet meteen één enkel synoniem bedacht hebben.

Volgens Lomas moeten deze woorden mensen doen stilstaan bij de blijdschap die ze kunnen voelen op deze voor hen vaak nog onbekende, verborgen momenten. Daarom, een lijstje met 10 woorden uit de lijst van Lomas die je waarschijnlijk nog niet kende.

10 toppers uit de lijst van Lomas

1. Avos (Russisch): hoop op en vertrouwen in je lot

2. Avspasere (Noors): een vrije dag nemen omdat je veel overuren gepresteerd hebt

3. Boketto (Japans): nietsdoen, doelloos in de verte staren zonder ergens aan te denken

4. Daggfrisk (Zweeds): de tevredenheid die je voelt nadat je een nacht goed geslapen hebt

5. Estrenar (Spaans): het gevoel van vertrouwen dat je weleens ervaart wanneer je een nieuwe outit draagt

6. Hyppytyynytyydytys (Fins): verwijst naar de voldoening die je krijgt als je op een springkussen of een comfortabele stoel zit

7. Hugfanginn (IJslands): gefascineerd of gecharmeerd zijn door iets of iemand

8. Jaksaa (Fins): energie hebben voor en enthousiast zijn over een bepaalde taak

9. Ohanami (Japans): samen naar bloemen kijken en ervan genieten

10. Tabanca (Creools): liefdesziek, het bitterzoete gevoel dat je hebt als de persoon van wie je houdt vertrekt