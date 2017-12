10 dingen waar je nu al mee kan beginnen voor een rijk gevulde bankrekening in 2018 SV

Leuk hoor, die kerstsfeer, maar je bankrekening wordt er minder blij van. Ettelijke cadeautjes en kerst- en nieuwjaarsfeestjes later is die dertiende maand meestal spoorloos verdwenen. Staat 'beter omspringen met geld' ook bovenaan jouw lijstje met goede voornemens? Dan kunnen deze tips ongetwijfeld helpen.

1. Weet waar je geld naartoe gaat

Heb je een Netflixabonnement maar kijk je eigenlijk vooral naar televisie? Ben je in een vlaag van enthousiasme lid geworden van de plaatselijke fitness, maar heb je geen flauw idee wanneer je er voor de laatste keer binnenstapte? De kans is groot dat je heel wat uitgaven hebt waar je eigenlijk niet veel aan hebt. Vaak zijn dat geen grote bedragen, maar allemaal opgeteld leveren ze toch een behoorlijke som geld op. Duik eens in je bankafschriften van de voorbije drie maanden, en zoek uit waar je geld precies naartoe gaat. Wat gebruik je en wat niet? Wat is broodnodig en waar zou je kunnen besparen? Wedden dat het je best een leuk extraatje oplevert?

2. Stel een budget op

Wie weet is je nog iets anders opgevallen toen je die bankafschriften eens van naderbij bekeek. Misschien geef je behoorlijk wat geld uit aan kleren, zonder dat je het beseft, of blijken die ochtendlijke ommetjes langs de Starbucks je een fortuin te kosten. Stel een budget op voor jezelf. Bijvoorbeeld: 20 euro aan koffie, of omgerekend ongeveer één Starbuckskoffie per maand - die je best spaart voor ochtenden waarop je het iets moeilijker hebt om uit bed te komen. Of: 150 euro aan kledij. Hou de eerste maanden ook braaf bij wat je precies uitgeeft, om zeker te zijn dat je je aan je budget houdt.

3. Maak een noodspaarrekening

Niets zo vervelend als op het einde van de maand geld te moeten overschrijven van je spaarrekening omdat je plots naar de dokter moet of last-minute nog een cadeautje moet kopen voor je jarige oma. Open een spaarrekening waar je maandelijks een klein bedrag op stort voor noodgevallen. Op die manier heb je altijd een buffer achter de hand, zonder dat je je 'echte' spaarrekening moet plunderen.

4. Stel financiële doelen

Bijvoorbeeld: 'tegen volgend jaar wil ik x aantal euro gespaard hebben'. Of: 'het geld voor die vakantie wil ik op 4 maanden bij elkaar sparen'. Zo heb je een duidelijk doel voor ogen, en wordt het makkelijker om af en toe eens wat meer opzij te zetten.

5. Betaal je credit card meteen af

Zit je wat krap bij kas? Dan is de weg naar die kredietkaart vaak snel gevonden. Helaas verschuif je het probleem zo alleen maar naar de volgende maand.

Maak er een gewoonte van om alles wat je met je credit card betaalt meteen over te schrijven naar een aparte rekening. Dat bedrag kan je dan net voor de afrekening komt netjes terugstorten, waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan.

6. Spaar op voorhand voor grote aankopen

Een dure vliegreis, een designer handtas of een nieuwe droogkast: dure aankopen plan je best goed van tevoren. Het mag dan wel verleidelijk zijn om met maandelijkse afbetalingen te werken, op die manier kom je vaak een stuk duurder uit. Het is dan ook beter om eerst flink te sparen, zodat je het bedrag in één keer kan neertellen.

7. Ken de 'dure maanden'

Kerstmis zou niet tot de onverwachte uitgaven mogen horen. De feestdag valt ieder jaar braaf op hetzelfde moment, dus het zou niet mogen dat je plots in paniek schiet omdat je nog veel pakjes moet kopen. Hetzelfde geldt voor maanden waarin het schoolgeld of de verzekering betaald moet worden. Vaak zijn dit vaste tijdstippen, waardoor het makkelijk is om op voorhand te zorgen dat er voldoende op je rekening staat.

8. Ga 'mindful' kopen

Het codewoord van 2017 was ongetwijfeld 'mindful'. En ja, dat kan je ook toepassen op je koopgedrag. Voor je iets nieuws koopt, vraag je jezelf af of het echt iets zal toevoegen aan je leven. Is het een groot bedrag? Wacht dan minstens 10 dagen voor je het effectief aankoopt. Merk je tijdens deze periode dat je het nodig hebt of jammer vindt dat je het nog niet hebt? Dan kan je de aankoop doen.

9. Meld je aan voor nieuwsbrieven

Probeer zo weinig mogelijk de volle pot te betalen. Heel wat webshops geven kortingen voor wie zich inschrijft op de nieuwsbrief, dus doe dat dan ook. Vaak is het slechts 10 procent, maar dat is toch weer mooi meegenomen.

10. Bewaar de nieuwsbrieven in een aparte map

Om te vermijden dat je meer gaat kopen door al die nieuwsbrieven die schreeuwen dat er kortingen zijn, laat je ze best automatisch doorsturen naar een apart mapje. Op die manier kom je niet in de verleiding, maar kan je wel snel en makkelijk zoeken wanneer je een kortingscode nodig hebt voor een bepaalde webshop.