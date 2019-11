1 op de 5 jongeren kampt met psychische klachten

Psycho Het aantal kinderen, jongeren en jongvolwassenen die via de Christelijke Mutualiteit (CM) een tegemoetkoming krijgen voor psychotherapie, is de afgelopen vijf jaar met 50% toegenomen. De drempel richting hulp is lager, maar onze jongeren hebben het ook effectief lastig: "Eén op de vijf kampt met psychische klachten", zeggen experts.

Komen onze jongeren steeds meer in de problemen? Wordt de diagnose gewoon sneller gesteld? Of zijn onze ouders simpelweg bezorgder dan vroeger en schakelen ze rapper de hulp van psycholoog en psychiater in voor hun kinderen en tieners? Feit is dat de Christelijke Mutualiteit de helft meer tegemoetkomingen deed voor psychotherapie bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Een straf cijfer.

Puberproblemen?

"Onze jongeren staan meer dan vroeger onder druk", zegt Inez Germeys, professor in de contextuele psychiatrie, die de voorbije twee jaar onderzoek deed naar de mentale gezondheid van onze jeugd. "Ze moeten presteren, punten halen, er moét van alles en het moet dan nog eens sneller en steeds vroeger. Eén op de vijf zegt met matige tot ernstige psychische klachten te kampen. Oké, dat betekent niet dat ze allemaal hulp nodig hebben - soms is het moeilijk onderscheid te maken tussen wat nu typische puberproblemen zijn en wat de voorbode van ernstige problematieken - maar het is wel een indicatie dat er een serieus probleem is. Ouders kunnen het onderscheid vaak niet maken, leerkrachten ook niet. Daarom is laagdrempelige hulp belangrijker dan ooit."

17 procent van de jongeren rapporteert matige tot ernstige depressieve klachten. 17 procent heeft het over angst en 14 procent heeft matige tot ernstige psychotische klachten. "Stress is een belangrijke factor", zegt Germeys. "Maar ook traumatische ervaringen, gepest worden, het gevoel hebben dat je er niet bij hoort..."

"Het speelt meer dan vroeger", vult Sarah Van Gysegem aan, jongerenexpert bij de Gezinsbond en Rode Neuzendag. "We leven in een maatschappij waar alles maakbaar en haalbaar lijkt. Op het internet is alles terug te vinden. Jongeren worden voortdurend geconfronteerd met wat ze allemaal kunnen bereiken. De helft voelt te veel druk om te presteren op school. 34 procent voelt zich ongemakkelijk over z'n uiterlijk. Vroeger werd je 'dom' gehouden, je moest het stellen met wat je in je omgeving vond. Vandaag kunnen ze de wereld aan en worden ze nooit met rust gelaten. Jongeren willen 'chill' zijn, maar krijgen er de kans niet toe. Het zou ook helpen mocht onze jeugd algemeen wat fitter zijn - al zitten er uiteraard veel fervente sporters tussen. Wie fysiek gezonder is, voelt zich ook mentaal sterker."

Watervaleffect

De druk op tieners neemt toe, maar ze vinden - gelukkig - ook sneller de weg naar hulp. "Een kind dat het vroeger moeilijk had, dat was een stouterik of gewoon een lastige", zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en zelf psycholoog. "Vandaag zoeken ouders de best mogelijke hulp voor hun kind. De perceptie is sterk veranderd. Bovendien is er meer en meer sprake van een watervaleffect: een ouder krijgt ervaring met psychologische hulp, is tevreden, vertelt aan vrienden hoe goed hun dochter of zoon is geholpen en verlaagt daarmee op zijn beurt de drempel voor anderen."

"Daarnaast is er ook een verschuiving van de zorg", voegt Germeys nog toe. "Adolescenten werden in de psychiatrie lange tijd benaderd vanuit de typische problematiek uit de kinderpsychologie. Autisme, ontwikkelingsstoornissen, adhd. Vandaag weten we dat veel problemen bij volwassenen al ontstaan in de adolescentie. Zo wordt het probleem vroeger opgespoord en liggen de cijfers daardoor mogelijk hoger. Willen we klachten begrijpen, dan moeten we oog hebben voor adolescenten."