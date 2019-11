1 op de 5 Belgen wil meer me-time en zo krijg je dat voor elkaar TVM

21 november 2019

13u14 0 Psycho We hebben het allemaal druk, druk, druk en dat kan ervoor zorgen dat die gegeerde me-time een schaars goed wordt. 18% van de Belgen mist meer tijd voor zichzelf, dat blijkt uit het jaarlijkse Life at Home Report van Ikea. Wat kun je er zelf aan doen?

Wie me-time zegt, denkt misschien aan zich 10 minuten opsluiten in de badkamer met een gezichtsmasker op en wat geurkaarsen aan. Voor die broodnodige “selfcare” zoals ze dat tegenwoordig graag noemen. Klinkt nogal oppervlakkig, maar wetenschappelijk onderzoek heeft al verschillende keren aangetoond dat - al is het maar enkele minuten per dag - tijd voor jezelf nemen onder andere je productiviteit en gelukshormoon verhoogt, het gaat depressies tegen en je kunt makkelijker empathie tonen naar anderen. Daarbij maakt het trouwens niet uit wat je exact doet, zolang je het maar alleen doet. Gezichtsmasker of niet.

Ouders met jonge kinderen

Uit het onderzoek van Ikea bij 1.000 landgenoten blijkt ook dat een gebrek aan privacy negatieve effecten heeft op ons humeur. Bij 6 op de 10 Belgen leidt het tot frustratie en in 1 op de 3 gevallen zelfs tot angstgevoelens. Logischerwijs lijden ook onze relaties onder een gebrek aan me-time. Zo’n 66% van de Belgen geeft aan tijd voor zichzelf nodig te hebben om optimaal te kunnen functioneren in een relatie. Al vinden veel landgenoten het moeilijk om dat eerlijk te communiceren. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat er heel wat smoesjes worden aangehaald om me-time op te eisen. Het zal niet verbazen dat het werk hierbij een vaak voorkomend excuus is (35%). Niet verrassend zijn het voornamelijk ouders met jonge kinderen (49%) die worstelen met een gebrek aan me-time.

Als het lukt om even tijd alleen door te brengen, verkiest 44% om dat in te vullen met het lezen van een boek. Ook een serie bingewatchen (37%) is populair, net als een powernap doen (47%). Voor sommigen is dan weer aan joggen (16%) het ideale tijdverdrijf.

3 tips voor meer me-time

1. Vraag ernaar

Zoals eerder verteld, vinden veel mensen het moeilijk om eerlijk aan te geven dat ze meer tijd voor zichzelf nodig hebben. Terwijl het natuurlijk heel belangrijk is om open te zijn met de mensen waarmee je samenleeft en dat je een eerlijk gesprek kunt hebben over je nood aan ademruimte. Alleen.

2. 15 minuten per dag

Als je in je drukke agenda moeilijk de tijd vindt voor een momentje alleen, probeer dan 15 minuten per dag je gedachten even te laten afdwalen zonder dat er iets tussenkomt. Een kwartiertje moét lukken en je zal daarna weer met een frisse blik de dag verder kunnen zetten.

3. Doe niet alles zelf

Als je merkt dat je geen enkel vrij moment meer hebt, doe je er goed aan om even te kijken naar welke taken je kan uitbesteden. Doe jij altijd de was en de plas? Dan is het bijvoorbeeld tijd dat ook je partner eens bijspringt.

