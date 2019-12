1 op de 4 durft geld niet terug te vragen aan zijn omgeving: “We willen niet bekend staan als gierigaard” Timon Van Mechelen

24 december 2019

10u50 1 Psycho Samen een feestje organiseren, een familieweekendje in de Ardennen of gewoon een rondje voorschieten op café ... Leuk, maar vaak is het een heel gedoe om achteraf je centen van iedereen terug te krijgen. Uit een onderzoek van iVox in opdracht van de mobiele bank N26 bij 1.000 volwassenen blijkt dat 25% van de Belgen het vervelend vindt om geld terug te vragen, of het zelfs niet aandurft en dan maar laat vallen. Hoe komt dat?

Vrienden, familie of je partner achter hun gat zitten om geld terug te krijgen, ligt veel Belgen moeilijk. Het merendeel (17,2%) gaat wel achter zijn of haar geld aan, maar vindt het erg vervelend om mensen eraan te herinneren. Toch zijn er ook opvallend wat Belgen (7,7%) die het simpelweg niet durven te vragen en hopen dat de schuld vanzelf vereffend wordt of het bedrag uiteindelijk gewoon laten vallen. Hoewel Belgen over het algemeen trachten om geen ruzie te maken over geld, is 1 op de 3 Belgen geneigd om te discussiëren over geld met hun partner of familie.

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels legt uit: “In de eerste plaats denk ik dat mensen het lastig vinden omdat ze niet bekend willen staan als gierigaard of pietje precies. Ze voelen zich er bijna beschaamd over, terwijl het natuurlijk gaat over geld waar ze hard voor hebben moeten werken. Dat je dat niet zomaar aan iemand anders wil geven, is doodnormaal.”

“Veel hangt wel af van het bedrag waar het over gaat. Heb je pakweg € 100 voorgeschoten, dan vinden mensen het minder moeilijk om dat terug te vragen. Gaat het over € 3, dan is het net raar om er achterna te zitten. Maar wat met bijvoorbeeld € 15? Heel wat mensen redeneren dan onbewust wat voor invloed op hun imago het heeft als ze zo’n bedrag terugvragen. Het komt dan namelijk over alsof je die € 15 echt nodig hebt, terwijl we liever willen uitstralen dat het er allemaal niet toe doet. Dit noemen we ook wel eens ‘sociale wenselijkheid’ of de neiging om de werkelijkheid ‘mooier’ voor te stellen dan ze is. Daar is weinig rationeel aan, want anders zou je gewoon zoals je recht is, alles terug vragen.”

Volgens Wessels speelt voorts ook nog de soort relatie die je met iemand hebt mee. “Je zou het misschien niet verwachten, maar over het algemeen vinden we het makkelijker om geld terug te vragen aan collega’s dan aan close vrienden of familie. De relatie met die eerste groep is namelijk eerder op ratio gebaseerd en geldzaken worden sneller besproken omdat je er toch al vaak mee in contact komt voor het werk. De relatie met vrienden en familie is dan weer op gevoel gebaseerd, daar past het idee van geld minder in thuis. Ons brein scheidt die twee liefst van elkaar.”

Hoe pak je het aan?

Gaat het over een relatief klein bedrag, dan laat je het best vallen, vindt Wessels. “De kans is namelijk groot dat jij de volgende keer bijvoorbeeld terug getrakteerd wordt op café en zo krijg je eigenlijk best een fijne relatie. Om dat duidelijk te maken, kun je op voorhand al aangeven dat je het geld niet terug hoeft. Bij grotere bedragen kun je eventueel een wederzijdse vriend erbij betrekken om te bemiddelen. Kies dan iemand uit die belangrijk is voor jullie beiden, zo kom je wellicht snel tot een oplossing.”

“Tenslotte zijn er tegenwoordig ook heel wat apps waarmee je kosten kunt delen. Dat verlaagt de drempel en bovendien kun je ze meteen op café of op het weekendje gebruiken, waardoor het ook geen weken meer hoeft aan te slepen.” Een aantal voorbeelden:

1. Shared Spaces

Deze app biedt iedereen de mogelijkheid om op eigen houtje met tot 11 personen een rekening te beheren. Alle beheerders kunnen stuk voor stuk niet alleen de nieuwe rekening raadplegen, maar er ook geld op overmaken én weer afhalen. Zonder dat er zelfs maar één bijkomende handtekening aan te pas komt. Meer info: n26.com.

2. Tricount

Tricount is een app van Belgische makelij waar je makkelijk rekening mee kunt splitten voor groepen tot 30 deelnemers. Grote voordeel is dat het ook offline werkt (handig voor in gebieden waar er nog roamingkosten zijn). Het gaat echter niet om een rekening zoals bij Shared Spaces, maar werkt eerder als een rekenmachine om groepsuitgaven te organiseren. Meer info: tricount.com.

3. Splitwise

Splitwise werkt eigenlijk hetzelfde als Tricount, al kun je hier nog makkelijker foto’s en opmerkingen toevoegen. Je moet hier ook een account op aanmaken, maar daardoor blijft de informatie ook wel zeker binnen jullie groep en kan niemand anders eraan. Meer info: splitwise.com.