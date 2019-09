1 op de 4 Belgen krijgt ooit te maken met psychische problemen, maar erover praten blijft moeilijk TVM

24 september 2019

11u55 6 Psycho Ons land telt bijna een kwart inwoners dat zich niet goed in z’n vel voelt en de zelfmoordstatistieken pieken al jaren, maar er wordt weinig over gesproken met vrienden of familieleden. Dat blijkt uit een onderzoek van CM en Universiteit Gent. Om het taboe te doorbreken, lanceert het gezondheidsfonds een campagne met het nieuwe leesteken .?. waarmee je kunt aangeven dat je écht wil weten hoe het met iemand gaat.

Voor de studie ondervroegen de onderzoekers van CM en Universiteit Gent 5.700 mensen in Vlaanderen en Brussel. Zo kwamen ze te weten dat mentale problemen zoals depressie, psychose of burn-out steeds vaker voorkomen in ons land, maar dat ook de schroom om erover te praten groot is. Van alle deelnemers die in het verleden mentale problemen hadden of er vandaag mee geconfronteerd worden, gaf 24% aan dat ze daar niet over gepraat hebben met mensen uit hun nabije omgeving. Ze doen dat vooral omdat ze hun problemen liever zelf oplossen (49%) of omdat ze hun omgeving niet willen belasten (48%). Maar ook schaamte (32%) en angst voor reacties (26%) spelen een rol. Bij mannen, 65-plussers en mensen met een lagere opleiding is de schroom nog iets groter.

Professionele hulp

De stap naar professionele hulpverlening blijkt ook al een moeilijke, aangezien 28% aangeeft geen huisdokter, psycholoog of psychiater bezocht te hebben. Ook hier is de voornaamste reden dat mensen hun problemen liever zelf oplossen (55%). Daarnaast houdt de kostprijs (33%) mensen tegen om professionele hulp te zoeken, 21% weet simpelweg niet waar ze terecht kunnen met hun problemen.

“Er zijn nog steeds heel wat onderliggende barrières die maken dat mensen met psychische problemen het gesprek met hun omgeving niet durven aan te gaan en geen professionele hulp zoeken”, reageert Piet Bracke van de vakgroep sociologie aan de Universiteit Gent. “Het blijft voor velen van hen moeilijk om zelf het initiatief te nemen, terwijl we nochtans weten dat praten met vrienden of familieleden helpt. Zich gesteund weten door anderen wanneer het moeilijk gaat, is heilzaam. Bovendien kunnen vrienden of familieleden ertoe bijdragen om de stap naar professionele hulpverlening te verkleinen.” 93% van de respondenten deelt die mening trouwens, maar bijna de helft heeft geen idee hoe ze zo’n gesprek moeten aanpakken.

Bespreekbaar maken

Om het taboe te doorbreken, pakt CM deze week uit met een campagne waarin ze het nieuwe leesteken .?. lanceren waarmee je kunt aangeven dat je oprecht wil weten hoe het met iemand gaat. “Lopen we elkaar vandaag tegen het lijf, dan vragen we wel ‘ça va?’, maar vaak zijn we niet geïnteresseerd in het antwoord op de vraag. Veel meer dan een cliché-begroeting, moet onze ça va een oprechte vraag worden. We moeten tijd durven maken om met vrienden of familieleden het gesprek aan te gaan over hoe ze zich écht voelen.”