1 op de 3 Belgische vrouwen wil geen partner met andere politieke overtuiging

18 september 2018

16u02 2 Psycho Over politiek praten is in ons land nog altijd een beetje taboe. Al hechten we best veel belang aan iemands politieke overtuiging. Zo wil 1 op de 3 Belgische vrouwen geen partner met een andere politieke overtuiging. Dat blijkt een enquête van social app Twoo bij 8.950 landgenoten.

Met de nakende verkiezingen wordt het onderwerp al eens wat vaker aangesneden, maar politiek blijft allesbehalve het favoriete gespreksonderwerp tussen landgenoten. Veel mensen durven er enerzijds hun mening niet over geven, maar het wordt door velen ook gewoon als oninteressant bevonden. Uit de enquête van Twoo blijk dat amper 29,3% van de Belgen het leuk vindt om te discussiëren over politieke onderwerpen. Mannen (34,3%) zijn iets enthousiaster dan vrouwen (24,2%). De voornaamste reden voor de afkeer? 23,6% van de Belgen vindt de gesprekken saai of zelfs irritant. 8% van de Belgen voelt zich dan weer niet slim genoeg voor een conversatie over politiek.

Politiek binnen een relatie

Ook met onze partner hebben we het liever over andere zaken dan politiek. 53,3% vindt zulke gesprekken te saai of te persoonlijk. "Hoewel we er niet vaak over praten, hechten Belgen toch belang aan iemands politieke overtuiging”, vertelt Lien Louwagie, woordvoerder van Twoo. “27% van de Belgen zou niet kunnen samen zijn met iemand met een andere politieke overtuiging.” Vrouwen blijken op dit vlak dan weer iets strenger. 1 op 3 (33,4%) vrouwen ziet dit niet zitten terwijl dat percentage bij mannen op 20,9% ligt.

