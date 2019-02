1 op de 3 Belgen woont ‘lagom’ en is daardoor ook écht gelukkiger TVM

06 februari 2019

11u08 2 Psycho In 2017 maakte de wereld kennis met het Zweedse ‘lagom’ - van alles niet te veel, maar ook niet te weinig. En deze woon- en lifestyletrend blijkt ondertussen ook bij ons doorgebroken. Volgens een onderzoek in opdracht van Reynaers Aluminium blijkt dat bijna 1 op de 3 Belgen ‘lagom’ woont. 74% voelt zich daardoor ook gelukkiger.

Als er lijsten worden opgesteld met de gelukkigste mensen ter wereld, dan staan de Scandinaviërs altijd hoog in de top 10. En dat zouden ze weleens te danken kunnen hebben aan het ‘lagom’-principe. Wat zoveel betekent als niet te veel, niet te weinig, maar exact genoeg. En dat kan je overal op toepassen, van koffie, tot zoetigheden, tot de auto en het weer. Het woord is een afkorting van de zin “lägot om”, en verwijst naar ‘het gemiddelde, net zoveel als nodig is”.

“Lagom is erg belangrijk voor de Scandinavische psyche,” legde de Deense Londenaar Bronte Aurell eerder uit aan The Telegraph. “Er is balans en gematigdheid in alles wat we doen - van onze werkuren tot hoeveel stukken cake we eten bij het vieruurtje, hoeveel melk we in onze koffie doen en hoe groot onze porties zijn. Zelfs onze mode is niet exuberant of opvallend, kijk naar Filippa K of Acne Studios. Onze keuken bestaat uit simpele ingrediënten en Scandinavisch design is functioneel, stijlvol, simpel en duurzaam.” Met weinig tevreden zijn, zo kan je de levensfilosofie in Noord-Europa nog het beste samenvatten.

Uit de studie van Reynaers Aluminium bij 1.000 Belgen blijkt dat bijna 3 op de 4 Belgen (73%) zeggen dat de lagom-visie hen aanspreekt voor hun woning. Maar dat wordt slechts door 1 op de 3 in de praktijk omgezet. Blijkbaar ten onrechte, want Belgen die wél lagom wonen voelen zich in hun woning opvallend beter en gelukkiger (74%) dan anderen (67%).

Aan dat woongeluk is immers nog werk. Zo is minder dan de helft van alle Belgen echt gelukkig met zijn woning (44%). 1 op de 3 ervaart er zelfs stress door. Grote boosdoener is volgens meer dan de helft het financiële plaatje van de woning dat ofwel te duur, ofwel ontoereikend is. Bij mensen die lagom wonen blijkt het tegenovergestelde: 2/3de is gelukkig met zijn woning. Slechts 1 op de 4 ervaart stress door zijn woning en bij amper 16% is dat om financiële redenen. De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen die lagom in het leven staan tevreden zijn met precies genoeg en kortom een evenwichtige levensstijl hebben.

Lagom-Belgen wonen knusser, gezelliger en kleiner

Lagom wordt gekenmerkt door een knusse inrichting van de woning waarbij wooncomfort belangrijker is dan woonoppervlakte en een gezellig huis primeert boven het uiterlijke aanzien van de woning. Het valt op dat Belgen die lagom wonen uitgesproken kiezen voor een knusse inrichting van hun woning (84%) tegenover de andere Belgen (46%). Deze laatsten kiezen vaker voor een strakke inrichting (41%) dan lagom-profielen (10%). 3 op de 4 mensen die lagom wonen vinden gezelligheid in de woning uitgesproken belangrijk. Voor de andere Belgen is dat bij 1 op de 2 het geval. Belgen die lagom wonen kiezen ook vaker voor een klassieke architectuur (59%) dan mensen die dat niet doen (29%) en ze wonen vaker kleiner (63%) dan anderen (39%).