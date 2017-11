1 op de 3 Belgen heeft last van "digitale stress". Jij ook? Test het hier Redactie

10u00 0 thinkstock Psycho 1 op de 5 Belgen loopt online verloren, 1 op de 3 wordt overspoeld door de constante toevloed van digitale informatie. En dat veroorzaakt 'digistress', zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Gezinsbond en OKRA. Kamp jij er ook mee? Naar aanleiding van 'e-mailloze vrijdag' op 24 november kan je hier testen hoe hoog jouw digitale stressgehalte ligt.

De helft van de online actieve Belgen zegt dat e-mails en sociale media bekijken het eerste en laatste is dat ze elke dag doen. 1 op de 3 ondervraagden geeft zelf toe dat ze te actief zijn op sociale media, bij jongeren is dat zelfs meer dan de helft. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.655 Belgen.

Verder heeft meer dan een kwart van de ondervraagden naar eigen zeggen stress door het constante e-mailverkeer, vooral op het werk. Ruim 1 op de 2 actieve Belgen vindt daarom dat er een wet moet komen die hen het recht geeft om e-mails na de werkuren niet meer te lezen en te beantwoorden.

Digitaal hulpeloos

1 op de 5 Belgen voelt zich digitaal hulpeloos en gestresseerd door gebrek aan vaardigheden en de toenemende druk om zaken online af te handelen. Dit treft vooral de 55-plussers en lager geschoolden: 24% van de 55-plussers en 25% van de laaggeschoolden is gestresseerd als ze iets online moeten in orde brengen. Bij jongeren onder de 34 en hooggeschoolden is dat respectievelijk slechts 16% en 13%. Bovendien vindt 1 op 3 ondervraagden dat de technologische evoluties op het werk te snel gaan en vreest zelfs 1 op 10 voor zijn job door niet of onvoldoende mee te kunnen met de snelle digitalisering.

Gedwongen digitaal actief

Meer dan de helft van alle Belgen vindt dat bedrijven, instellingen en overheden hen dwingen om digitaal actief te zijn. Vooral 55-plussers hebben er last van: 57% van de 55-plussers vs. 45% bij jongeren onder de 34. Bovendien geeft liefst een derde van de Belgen aan dat bedrijven, instellingen en overheden hen te weinig vrije keuze laten over de manier waarop deze met hen communiceren of hoe ze documenten en facturen het liefst willen ontvangen. 1 op 3 wil ook graag terug meer op papier krijgen, maar vreest dat dit hen extra zal kosten.

Word jij gek van de constante toevloed aan mails, kan je maar moeilijk van sociale media blijven of heb je er weinig moeite mee? Test hieronder hoe het met jouw digitaal stressniveau gesteld is, en krijg tips over hoe je dat stressniveau kan verlagen.