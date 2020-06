“Zelfkennis is essentieel om kleine en grote beslissingen te kunnen nemen in het leven”: hoe introspectie je leven beter maakt

Psycho Zelfkennis zou het begin van alle wijsheid zijn - volgens de Oude Grieken toch. De oude rakkers blijken gelijk te hebben: het loont in tijden van stress wel degelijk om letterlijk in dialoog te gaan met je binnenste ik. Net zoals de traditionele cliché-dorpsgek conversaties heeft met zijn eenzame alter-ego. Hoe doe je dat vervolgens, jezelf leren kennen? En wat heb je eraan? Hoe begin je in eigen hoofd te spitten, zonder angst voor negatieve gedachten? Drie specialisten uit verschillende disciplines zetten je op weg.

Therapeuten zijn het erover eens: jezelf leren kennen werkt positief en bevrijdend. Wie mentaal wil groeien, moet de blik naar binnen durven te richten en een dialoog aangaan. De feedback die je van jezelf kan krijgen bevat waardevolle informatie om de dingen soms anders aan te pakken en om gelukkiger door het leven te gaan. Maar hoe vergaar je die zelfkennis? Hoe kom je te weten waarom je in sommige situaties zus of zo reageert? Introspectie (of naar je innerlijke zelf kijken) is soms een hele opgave, waar je niet alleen uit raakt. Een aantal mensen is zelfs niet eens in staat om een innerlijke dialoog aan te gaan, zo blijkt.

Bart Soenens, professor in de ontwikkelingspsychologie: “Zelfkennis is essentieel om kleine en grote beslissingen te kunnen nemen in het leven. Die zelfkennis noemen we in de ontwikkelingspsychologie je ‘interne kompas’, het geheel van je interesses, waarden en voorkeuren dat je gebruikt om het leven te ‘bevaren’. Als je die kennis niet hebt, dan heb je geen solide basis. Dan kan je makkelijker overrompeld worden door de knopen die je moet doorhakken, tot op het punt dat je uitgeput raakt. De lat ligt in onze maatschappij sowieso erg hoog, en dat werkt belemmerend voor je interne kompas. Mensen laten zich meer leiden door wat anderen van hen verwachten en kijken minder naar wat ze zelf willen, naar hun werkelijke talenten en voorkeuren. Het hele proces van introspectie staat onder druk, terwijl we net nu een houvast nodig hebben om de complexiteit van het leven het hoofd te bieden. Het is meer dan ooit nodig om de denkoefening over wie je bent en wat je wil aan te gaan.”

Is je interne kompas iets dat vastligt in je karakter, van bij je geboorte?

Prof. Soenens: “Je interne kompas is voor deels veranderlijk. Je vertrekt met basismateriaal dat voor een deel genetisch bepaald is en voor een deel universeel. Hoe je ouders met je interageren is ontzettend belangrijk. Ze vervullen een spiegelende functie en kaatsen terug wat ze zien. Ze benoemen je gedrag. Je leert op dat moment om je impliciet gedrag expliciet te maken: je benoemt met taal de eerste basiselementen van je identiteit. Op die manier begin je beetje bij beetje je eigen interne kompas op te bouwen en je leert het gaandeweg onder woorden te brengen. Dat proces is heel belangrijk in je ontwikkeling. Het interne kompas evolueert vervolgens doorheen een mensenleven. Het raakt meer verfijnd naarmate je ouder wordt. Als je jong bent heb je bijvoorbeeld al een voorkeur om actief te zijn, maar naarmate je ouder wordt, weet je duidelijker of dat in je eentje is of in groep. Je voorkeuren qua verbondenheid, competentie en autonomie zullen bepalen bij welke soort van activiteit jij je het beste voelt.”

Wanneer kan zelfkennis je helpen?

Prof. Soenens: “Zelfkennis gaat over drie fundamentele pijlers in ons leven: autonomie, competentie en verbondenheid. Je hebt pas een gevoel van autonomie als er een directe link is tussen je keuzes en je interne kompas. Die autonomie is even essentieel als de nood aan sociaal contact, aan verbondenheid met anderen. En ook het gevoel van competentie, waarbij je je talent ontwikkelt en efficiënt problemen kan oplossen, is erg belangrijk. Die drie pijlers hebben een belangrijke signaalfunctie. Het zijn de drie vitamines voor je groei, als mens. Wanneer je het gevoel hebt dat je maar in weinig gevallen jezelf kan zijn (autonomie) of als je geen vooruitgang boekt of niet bijleert (competentie) of je hebt geen klik met de mensen rondom jou (verbondenheid), is dat het signaal dat je leven niet wordt gestuurd vanuit je interne kompas. Dan moet je iets doen om je leven te herorganiseren. Het is een puur subjectieve, gevoelsmatige ervaring. Op dat moment moet je je autonomie, competentie of verbondenheid tegen het licht houden en je afvragen waar het gevoel vandaan komt.”

Bestaan er methodes om die denkoefening te vergemakkelijken?

Prof. Soenens: “Onderzoek toont aan dat er een sterk verband is tussen mindfulness en autonomie: mensen die meer mindful leven, blijken een sterker gevoel van autonomie te hebben. Mindfulness blijkt dus wel een van de routes te zijn om tot rust te komen en contact te maken met je interne kompas. Sommige mensen hebben slechts kleine aanpassingen in hun gewoontes nodig om terug op het goede spoor te raken. Anderen hebben baat bij een intensieve coaching, bijvoorbeeld door loopbaanbegeleiding, omdat hun interne kompas onder een dikke stoflaag zit. Coaches gebruiken bijvoorbeeld oefeningen waarbij je terug moet denken aan het soort speelgoed waar je als kind het liefst mee speelde, of een spel rond talenten. Verschillende coaching sessies kunnen verduidelijken waaruit je interne kompas bestaat.”

Waarom is zelfkennis zo noodzakelijk in ons leven?

Emilie Depuydt, NLP-master: “Zelfkennis is in de eerste plaats een antwoord zoeken op ‘Wie ben ik?’, waarbij je in vraag stelt wat je altijd voor waar aannam. Misschien ben je wel ‘meer’ dan je altijd hebt gedacht. We worden beïnvloed door wat we als kind meekregen, en in onze kinderjaren ontstaat ook de emotionele afhankelijkheid. We hebben onze gedragspatronen ontplooid in een periode waarin we letterlijk afhankelijk waren van een ander. Een klein kind is nog niet in staat om een grens te trekken tussen zichzelf en de andere. Als er iets gebeurt in z’n omgeving, gaat het kind automatisch concluderen dat het iets fout heeft gedaan. Diep vanbinnen zit bij ieder van ons het grootste verlangen om ‘onszelf te zijn’, om ons te bevrijden van oude patronen.”

Hoe ga je als coach te werk om die zelfkennis te ‘openen’?

Emilie Depuydt, NLP-master: “Een groot stuk van onze denkwijzen en gewoonten zijn ingebakken sinds onze jonge jaren. Zolang je rotsvast overtuigd bent van wie je ‘ik’ is, stelt je neurologisch systeem zich niet eens open om te durven voelen of je niet toch méér bent dan louter dat. Pas wanneer je die overtuiging in twijfel trekt, kan je groeien. Als coach neem je iemand mee naar een vroege ervaring. Je cliënt keert terug naar een zekere ik-kracht. Daarbij stelt hij zich de vraag: wat wil ik? Hoe wil ik mijn oude patroon herschrijven? Wat kan ik er zelf aan doen, in plaats van mijn verwachtingen bij anderen te leggen? We verlangen dingen van andere mensen zodat we ons gelukkig voelen, maar als we daar emotioneel afhankelijk van zijn, zijn we niet goed bezig. Ik wil mensen leren om zelf hun emotionele behoeftes te vervullen. Dat werkt bevrijdend. Je kan zo veel constructievere relaties aangaan.”

Hoe kan je te weten komen wat in je onderbewustzijn speelt?

Emilie Depuydt, NLP-master: “Het onderbewustzijn doet in principe hetzelfde als het bewuste: beide domeinen observeren feiten, slaan informatie op, verwerken ze en halen ze boven indien nodig. Onze onbewuste geest is alleen véél groter, het is een plek waarin letterlijk alles opgeslagen zit, ook de kern van ons zijn, onze fantasieën, angsten, noem maar op. Een voorbeeld: als je je als individu alleen de bewuste momenten van géén zelfvertrouwen herinnert, dan heeft dat wel degelijk een effect op je zelfbeeld. Je kan op dat moment als coach de vraag stellen aan het onbewuste van je cliënt: ‘Haal eens een herinnering op aan een gebeurtenis waarbij je wél veel zelfvertrouwen had.’ Daarmee kan je cliënt aan de slag om z’n zelfbeeld bij te werken. Met deze methode kan je ook mensen helpen beseffen dat ze een gebeurtenis overleefd hebben, maar dat die gebeurtenis voorbij is. Je wijst op de terechte emoties die met de gebeurtenis gepaard gingen, maar ook op het voorbijgaande karakter. De ervaring verandert daardoor niet, maar de relatie tot de ervaring wel. Zo kan je als mens verder.”

Hoe leer je de verschillende aspecten van je ik te harmoniseren?

Marijke Leys, specialiste in de Voice Dialogue therapie: “Jezelf leren kennen laat je bewust worden van wie je bent en welke ‘ikken’ een rol spelen in je leven. Vaak identificeren mensen zich met bepaalde delen van hun persoonlijkheid. Ze zeggen: ‘Ik ben nu eenmaal een zorger’ of ‘Ik doe de dingen graag zo goed mogelijk, ik heb graag controle.’ Maar als je daarbij steeds dezelfde ik naar voren schuift, heb je niet meer de mogelijkheid om het ook eens anders te doen. Op een bepaald moment raak je daardoor uitgeput. Door Voice Dialogue kunnen we nagaan wie van je ikken aan het stuur zit van je spreekwoordelijke bus. Voice Dialogue biedt de mogelijkheid om die verschillende ikken werkelijk te ervaren. Zo leer je ze kennen en aanvaarden.”

Hoe kan je praktisch aan de slag met al die zelfkennis?

Prof. Soenens: “Uit onderzoek bij adolescenten is gebleken dat ‘need-crafting’ je groei kan stimuleren. Je gaat actief op zoek naar manieren om je eigen behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid te identificeren: je staat stil bij welke contexten je opzoekt en welke je vermijdt, en welke mensen je rondom je wilt om de kans op behoeftebevrediging te verhogen. De methode bestaat erin dat je je ’s morgens, voor de rush van de dag, even afvraagt: wat zijn de dingen die ik vandaag zou kunnen doen, als waren het kleine eilandjes in de dag? De dingen waar ik plezier kan aan beleven? Wie zijn de mensen waarmee ik een echte klik heb? Zal ik een mailtje sturen of er een koffie mee gaan drinken? Zal ik even een halfuurtje gaan lopen deze middag? Kortom, je kan een paar dingen plannen die zogenaamde ‘vitamines voor de groei’ zijn. Dat zijn kleine manieren om in contact te blijven met je interne kompas.”

Emilie Depuydt, NLP-master: “Na ‘Wie ben ik?’ is ‘Wat wil ik?’ de volgende vraag. Welk zelfbeeld wil ik neerzetten? Welke persoon wil ik worden? Jezelf veranderen, zodat je bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgt, moet je beslist in kleine stapjes doen. De uitdaging moet net klein en net groot genoeg, terwijl je intussen ook best de magie van het leven haar werk kan laten doen. Zodra er iets is dat je raakt, kan je daaruit leren. Waar komt een gevoel vandaan, bijvoorbeeld pijn? Je hebt een deel van jou dat gekwetst is, maar evengoed een ander deel dat volwassen genoeg is om de pijn weg te nemen. Dat zorgt op de duur voor een bevrijding, omdat je steeds minder geraakt zal worden. Je krijgt meer keuzes om te reageren op het gedrag van mensen. Kortom: elke gebeurtenis is een bron waaruit je kan putten om jezelf te ondersteunen en om de dingen desnoods anders aan te pakken.”

Marijke Leys, specialiste in de Voice Dialogue therapie: “Ook als je niet bij een coach te rade gaat, kan je zelf al heel veel doen door Voice Dialogue, de dialoog met je verschillende ikken, in te zetten in je eigen leven. Stel dat je moet beslissen om al dan niet te veranderen van werk. Stel jezelf de vraag welke ikken daar verschillende meningen, gedachten of gevoelens over heeft. Probeer stil te staan bij de onderliggende kwetsbaarheid van deze verschillende stemmen. Kijk zonder oordeel en ook niet onmiddellijk met de wil om iets te veranderen. Stel jezelf de vraag: hoe kan ik beter luisteren naar de vaak tegengestelde stemmen? Hoe meer je dat doet, hoe meer ruimte er ontstaat om te komen tot bewuste keuzes.”