"Waarom zij wel en ik niet?" Hoe je kunt omgaan met afgunst Nico de Fijter

18 juli 2018

12u33

In een tijd waarin sociale media ons dagelijks confronteren met gefotoshopte afbeeldingen en successen van anderen is afgunst aan de orde van de dag. Waarom zij wel en ik niet? Het klinkt als kinderlijk gedram, maar geef toe: u denkt het ook weleens. Filosoof Rob Compaijen geeft toe dat het vreselijk moeilijk is ervanaf te komen.

"Dat veronderstelt dat we een behoorlijke controle hebben over onze emoties, en dat is natuurlijk niet zo. Voor een deel worden we getroffen en bepaald door onze emoties, voordat we daar reflecties op loslaten. Maar misschien hebben we wel een beetje macht over onszelf."

Volgens Compaijen is afgunst een pijnlijke emotie. "Ik kan me niet voorstellen dat mensen gelukkig zijn als ze gevangen zitten in afgunst. Het krijgt al snel het karakter van voortdurend vergelijken. Je kunt het goede leven op veel manieren beschrijven maar dit lijkt er niet onder te vallen."

