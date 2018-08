"Vrouwen moeten zin maken." Influencer ligt onder vuur door opmerkelijke adviezen Liesbeth De Corte

03 augustus 2018

14u39

Bron: RTL, AD 0 Psycho De hele wereld is boos op Jamie Li, zo lijkt het wel. De Nederlandse vlogster en stijlexperte heeft net haar eerste boek uitgebracht, maar daar is niet iedereen blij mee. Met passages als "mannen moeten hun zaad kwijt" heeft ze voor een storm aan reacties gezorgd.

"Hoe verberg je een buikje of een bips vol cellulitis?" of "Hoe kom je uiterst stijlvol je zwangerschap door en tik je gelakt & gewaxt die bevalling af?" Bij dit soort advies denk je spontaan aan de jaren stillekes en de ietwat ouderwetse titels die je toen in vrouwenbladen vond, maar in werkelijkheid gaat het om de achterflap van Sexy, but tired. But sexy, het boek van Jamie Li.

Het gaat om het eerste boek van de freelance journalist, oprichtster van Quarter Magazine en Instagramster met meer dan 57.000 volgers (zeg dus maar gerust influencer avant la lettre). Al heeft die release wel een wrang nasmaakje gekregen dat - je raadt het al - iets te maken heeft met die opvallende achterflap. Dat, én haar onverbloemde mening over seks die ze luid en duidelijk verkondigt in het boek.

Seksisme

Eerlijk: wij hebben het boek nog niet in handen gehad, maar het wereldwijde web raakt er maar niet over uitgepraat. Na een kleine research is duidelijk dat één bepaalde alinea bij veel mensen in het verkeerde keelgat schiet. "Mannen zitten altijd in kamp konijn. Vrouwen moeten zin maken, want mannen moeten hun zaad kwijt (...) Is de zak eenmaal geleegd, dan heb je de man terug waar je voor hebt getekend. Dan is-ie weer leuk en gezellig.’

Onder meer Nynke de Jong, columniste bij het AD, heeft met open mond van verbazing het boek doorbladerd. "Jamie zou eens moeten bedenken wie de lezeressen van haar boek zijn. En dat zij altijd nee mogen zeggen tegen seks, ook al is er niks lichamelijks aan de hand. Dat mag namelijk iedereen. Als een man zijn zaad kwijt moet, dan kwakt-ie dat maar lekker in een ouwe sok", laat ze weten. Ook de Nederlandse presentator en schrijver Tim Hofman geeft Jamie Li op Instagram de volle laag. "Misschien moet je vent zich leren inhouden of aftrekken. Of iets anders. Maar fuck dit."

Soit, er bestaat natuurlijk iets zoals vrijheid van meningsuiting. "Jamie zegt niet wat je móét doen (hoewel, soms...), maar kan je wel vertellen hoe zíj het doet", zo staat er nog op de achterflap. Maar toch blijft het gevaarlijk, of toch op z'n minst delicaat om zo'n boek op de markt te brengen. Zulke franke uitspraken houden natuurlijk seksisme en andere controversiële genderverdelingen in stand. En ook al benadruk je nog dat je géén algemene waarheid verspreidt, toch bestaat de kans dat veel beïnvloedbare (jonge) vrouwen dit als waar gaan aannemen.

We gaan dan ook niet met het vingertje wijzen naar Jamie Li, maar eerder naar de maatschappij. Neen, er is helemaal niets mis met cellulitis, dus je moet dit ook niet verbergen. Heeft je lief zin in een stomende vrijpartij, maar jij niet? Dan heeft hij dikke pech. Of heb jij als een man niet elke dag goesting om in bed te duiken? Ook dat is compleet normaal. Knoop het in je oren!

