“Voor mij een glaasje witte wijn": wat je favoriete drank vertelt over je persoonlijkheid LDC

25 mei 2019

17u34

Bron: New York Post 0 Psycho Wat bestel jij vanavond op café? Drink je graag een glas wijn thuis in de zetel? En heb je een duidelijke voorkeur voor witte of rode wijn? Dat verklapt heel wat over je persoonlijkheid, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Vandaag vieren ze in de VS ‘National Wine Day’, oftewel: Nationale Wijndag. Naar aanleiding daarvan heeft het onderzoeksbureau OnePoll 2.000 Amerikanen ouder dan 21 jaar bevraagd, in opdracht van Coravin, een bedrijf dat wereldwijd wijnaccessoires verkoopt. Ze merkten enkele duidelijke verschillen op tussen mensen die witte en rode wijn verkiezen.

Liefhebbers van witte wijn beschrijven zichzelf vaker als nachtuilen en extraverten. Ze zijn vaker kattenmensen, luisteren graag naar punkmuziek en hebben nieuwsgierige, sarcastische en perfectionistisch karaktertrekjes. Mensen die liever een glaasje rode wijn drinken, typeren zichzelf eerder als vroege vogels en introverten. Als ze een huisdier hebben, is het vaker een hond. Ze houden van jazz en zijn avontuurlijk, bescheiden en georganiseerd.

De laatste groep heeft ook een iets grotere kennis over wijn. Ze weten hoe ze op een correcte manier een glas wijn moeten vasthouden (73% versus 65%), kennen de term tannine (53% versus 45%) en weten hoe lang het duurt vooraleer een fles wijn geoxideerd is (64% versus 54%). Ze vinden het dan ook een grote afknapper als een date geen wijnkenner is (46% versus 40%).

Over het algemeen drinken de deelnemers van de studie gemiddeld 4 glazen wijn per week. De favoriete plek om een flesje te kraken is thuis (72%). De helft drinkt al eens graag een glaasje tijdens een event of een bijeenkomst van vrienden, slechts 43% zal wijn bestellen op café.