“Vliegangst op zichzelf bestaat niet, het is altijd gekoppeld aan andere angsten” TVM

05 juni 2018

12u04

Bron: nu.nl 7 Psycho De zomeruittocht staat voor de deur, maar lang niet iedereen stapt met evenveel gemak in een vliegtuig. Naar verluidt heeft 38% van de Belgische bevolking schrik om te vliegen. Hoe ontstaat vliegangst en wat kun je eraan doen?

“Vliegangst op zichzelf bestaat niet en is altijd gekoppeld aan andere angsten,” legt klinisch psycholoog en psychotherapeut bij stichting VALK Teije Koopmans uit aan nu.nl. “Er zijn heel veel andere onderliggende angsten die vliegangst kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan schrik om de controle te verliezen of een angst voor afgesloten ruimtes. Het is die diepere laag die je eerst moet aanpakken als je van je vliegangst wil afgeraken.”

Naar verluidt heeft 38% van de Belgen schrik om te vliegen. Een deel daarvan neemt wel nog een vliegtuig als het echt moet, maar er zijn ook mensen die nooit vliegen en bijgevolg serieus beperkt worden door hun angst. Elk jaar schrijven zich dan ook 15% meer mensen in voor een cursus om van hun fobie af te geraken. Dat bleek vorig jaar uit cijfers van Freesky, het kenniscentrum voor vliegangst dat sinds 2010 sessies organiseert in samenwerking met touroperator TUI. Het goede nieuws is dat 90% van de deelnemers na een cursus van zijn vliegangst verlost is. Je hoeft er dus niet de rest van je leven mee te blijven rondlopen.

Kun je er ook zelf iets aan doen?

Wie er nog niet aan denkt om ooit op een vliegtuig te stappen, is het meest gebaat bij therapie of coaching. Maar wie een minder ernstige vorm van vliegangst heeft, kan op zichzelf ook al ver geraken. “Doe research. Er gebeuren heel weinig ongelukken met vliegtuigen. Bij wijze van spreken ben je meer in gevaar in de auto op weg naar de vlieghaven,” legt angstcoach Mike Hoffmeister uit aan nu.nl.

“De feiten opzoeken op Google, helpt veel mensen te beseffen dat het helemaal niet gevaarlijk is. Vind je turbulentie bijvoorbeeld heel eng? Zoek dan op wat dit juist inhoudt. Dat kan je al een stuk minder angstig doen voelen. Drink ook geen suiker- en cafeïnehoudende producten. Je hartslag is door de stress al verhoogd, en deze producten doen daar alleen nog maar een schepje bovenop.”

Ademhalingsoefeningen

“Ademhaling heeft invloed op de activatie van je stresssyteem,” vertelt Koopmans. “Rustig en diep ademhalen zal je direct tot rust brengen. Door anders te gaan ademen, geef je je lichaam een seintje dat je controle hebt over je lijf.”

Nog een goede tip is volgens Hoffmeister om afleiding op te zoeken. “Door een gesprek met je reisgenoot te voeren, kunnen je gedachten niet zo snel gaan. Eet wat, drink wat, speel een spelletje op je gsm of luister muziek.”

Last but not least stellen beide experts dat de beste remedie tegen vliegangst gewoon blijven vliegen is. “Het gaat erger en erger worden als je vliegen gaat vermijden. De negatieve lading zal steeds minder worden en op een bepaald moment zelfs volledig verdwijnen als je er niet van wegloopt.”