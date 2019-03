‘Vind ik leuk!’ Dit is de reden waarom we sneller foto’s van knappe mensen liken Margo Verhasselt

07 maart 2019

14u02

Bron: HuffingtonPost 0 Psycho Emily Ratajkowski, Cindy Kimberly, Madi Edwards. Ze hebben allemaal twee dingen gemeen: ze zijn bloedmooi en krijgen tienduizenden likes op zowat elke foto die ze op Instagram zwieren. Maar waarom dubbelklikken we haast zonder na te denken op de foto’s van zo’n mensen?

Hoe minder kleren, hoe meer likes. Zo werkt het internet nu eenmaal en dat hebben de zogenoemde Instagram-modellen heel goed begrepen. Naast vind-ik-leukjes en hartjes worden de kiekjes ook overspoeld door lieve (en minder lieve) reacties à la ‘jouw ogen zijn zo hypnotiserend’, of ‘zin in ontbijt?’.

Ratajkowski heeft een horde loyale fans achter zich geschaard op de app, maar ze is uiteraard niet de enige celebrity die dit kan zeggen. Veel van ons liken foto’s op de app zonder goed en wel na te denken over wat we precies leuk vinden. Een like meer of minder maakt nu eenmaal het verschil niet, toch? Maar waarom hebben we de drang om meteen op het hartje te duwen wanneer we iemand mooi zien verschijnen tijdens het scrollen?

“Het is eigenlijk kuddegedrag”, vertelt Elijah Jay, YouTuber aan HuffPost. “We zien een groep mensen iets doen en denken onbewust ‘ik wil dat ook doen’”. Daarnaast houden we ook gewoon van al dat moois. “Ik ben ook maar gewoon een man, ik zie een mooie vrouw passeren op mijn scherm en denk ‘oh, leuk!’”.

Maar er schuilt ook een wetenschappelijke uitleg achter dit modern fenomeen. Frank T. McAndrew, evolutionair en sociaal psycholoog aan de Knox College in Illinois legt uit: “We vinden het aangenaam om onze naam dicht bij die van een celebrity te zien en hopen dat mensen ons met hen zullen associëren.” Eigenlijk kunnen we terugkijken naar onderzoek over groepsgedrag. De mens heeft een drang om sociale groepen te vormen en een eigen identiteit te creëren. Dat heeft een invloed op onze religie, sociale status en waar we wonen. Maar we vonden het altijd al leuk om gelinkt te worden aan knappe mensen. Onze sociale groepen worden alleen maar groter en we hebben een gemakkelijke inkijk in het leven van beroemdheden. Dat maakt het nog simpeler om je verbonden te voelen met een aantrekkelijke onbekende. “Mensen kennen deze mensen, dat maakt hen een gemakkelijk gespreksonderwerp”, meent McAndrew.

Al is het toch een tikkeltje raar volgens professor Psychologie Glenn Geher. “Iemand leren kennen via de televisie, het internet of Instagram was geen optie voor onze voorouders. Onze hersenen zijn zo geëvolueerd dat we het gevoel hebben iedereen te kennen die ons pad kruist.”