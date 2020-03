"Van kleins af aan leren mannen hun emoties op te kroppen" Of waarom het niet goed is om je als macho te gedragen Roxanne Wellens

Bron: Dazed 0 Psycho De term ‘toxische mannelijkheid' omschrijft het effect van mannelijkheidsidealen op vrouwen. Maar een studie toont aan dat die idealen ook nadelige gevolgen hebben voor de mannen die ernaar proberen streven.

Toxische mannelijkheid is een andere benaming voor ‘macho’ en verwijst naar het geloof dat mannen autonoom moeten zijn en geen emoties mogen tonen. Volgens een studie die gepubliceerd werd in het magazine Sex Roles, zouden macho mannen vaker eenzaam zijn, omdat ze zich gemakkelijker afsluiten voor menselijk contact. Op latere leeftijd zouden ze zelfs gezondheidsklachten en financiële problemen kunnen krijgen.

Isolement

De onderzoekers analyseerden meer dan 5.400 “oudere” mannen en vrouwen. Ze achterhaalden tot welke hoogte de mannelijke deelnemers leefden naar traditioneel mannelijke idealen. De resultaten toonden aan dat machomannen in vergelijking met vrouwen minder geneigd zijn om iemand in vertrouwen te nemen. Dat zorgt voor isolement, wat een negatieve impact heeft op de fysieke en mentale gezondheid.

“Het is belangrijk om mensen te hebben waarmee je over persoonlijke zaken kan praten", zegt Stef Shuster, socioloog aan de Michigan State universiteit en een van de co-auteurs van de studie. “Mannen die maar met één persoon, of soms helemaal niemand, dingen kunnen delen, hebben ook niet echt de kans om voldoende te reflecteren over zichzelf.”

Minder zelfzorg

In 2019 publiceerde de Amerikaanse Psychologie Associatie (APA) nieuwe richtlijnen voor psychologen, over omgaan met mannen en jongens. Zij opperden toen al dat traditionele mannelijkheidsideeën psychologische problemen veroorzaken en dat jongens aanleren om hun emoties te onderdrukken zowel innerlijke schade berokkent. Een deel van die schade uit zich in het gebrek aan zelfzorg bij mannen. Zo zijn ze bijvoorbeeld minder geneigd om uit zichzelf medische en psychologische hulp te zoeken.

Emoties opkroppen

“Al van kleins af aan leren mannen geheimhouden dat het niet goed met hen gaat", zegt Fredric Rabinowitz, de auteur van de APA richtlijnen. “Mannen kijken om zich heen en zien vaak geen enkele andere man in hun omgeving die open is over zijn emoties en deelt wat er vanbinnen echt leeft. Daardoor denken ze dat ze alleen zijn, of zwak. Maar ze realiseren zich niet dat andere mannen hun gevoelens, problemen en onzekerheden net zoals zij opkroppen.”

Zien dat het anders moet is één ding, het ook daadwerkelijk doen iets heel anders. “Kan je iemands ideologische overtuigingen veranderen?” vraagt socioloog Stef Shuster zich af. “We moeten mannen tools aanreiken die hen doen inzien dat de manieren waarop ze ‘echte mannen’ probeerden te zijn, niet werken.”

