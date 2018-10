"Sorry, het gaat niet lukken vanavond!" Zo stop je met de persoon te zijn die altijd afzegt Margo Verhasselt

06 oktober 2018

13u04

Bron: Huffingtonpost 1 Psycho We hebben de JOMO-levensstijl, ook wel bekend als de joy of missing out (het leuk vinden om iets te missen nvdr.), helemaal geaccepteerd. Onze Instagrampagina's lopen over van grappige memes over mensen die een avondje in de zetel met een dekentje verkiezen boven een avondje uit. Een afspraak afzeggen? Daar zien we geen graten in, maar toch doen we het beter niet.

Het JOMO-tijdperk is tegenstrijdig met de FOMO-trend die ooit aangaf dat elke avond een druk programma hebben, dé manier van leven was. FOMO, fear of missing out (angst om iets te missen nvdr.) is de grote tegenhanger van JOMO die aangaf dat iets missen helemaal niet oké was. Maar er werd al vaak aangetoond dat angst ondervinden om iets te missen alles behalve gezond is en ervoor zorgt dat we ons steeds eenzamer gaan voelen.

Het enige nadeel aan JOMO? Het wordt een probleem als we altijd opnieuw plannen afzeggen. Het zorgt ervoor dat onze relaties eronder lijden. Met deze tips zorg je ervoor dat je de volgende keer wél doorgaat met je plannen.

Begrijp dat je van nature ja wil zeggen als je eigenlijk nee bedoelt

Eerst en vooral: het is normaal dat je soms geen zin meer hebt in plannen die al een tijdje in je agenda staan. Experts wijzen erop dat we vaker ja zeggen omdat we mensen niet graag teleurstellen en op het moment zelf druk voelen.

"Het is een natuurlijk en menselijk gevoel dat we willen deel uitmaken van iets. We gaan steeds op zoek naar gezelschap," legt Alison Stone, psychotherapeut uit. "Het probleem is dat we vaak dingen doen omdat we ons verplicht voelen, niet omdat we dat willen en dan voelen we ons niet blij of krijgen we amper voldoening."

Wees bewust over de keuze die je gaat maken en weet dat het oké is om nee te zeggen. Zeggen dat je even na moet denken voor je afspraken maakt, kan helpen om later niet af te zeggen.

Ga op je gevoel af

Zeg geen ja tegen dingen als je ze eigenlijk niet wil doen. We weten wat we graag doen en wat niet dus het is belangrijk dat je ingaat op die gevoelens.

Een voordeel van het technologische tijdperk is dat je nu meer tijd hebt om na te denken. Als iemand jou een sms of e-mail stuurt met de vraag of je iets wil doen, neem dan even de tijd om na te denken of je hier echt zin in hebt.

Stel jezelf de vraag waarom je wil afzeggen

Het is belangrijk dat we nadenken over de bedoeling en motivatie waarom we juist afzeggen. Is het omdat de activiteit niets voor jou is? Of heeft het te maken met de mensen met wie je afgesproken hebt? Hou in je achterhoofd dat afzeggen vaak ook meer consequenties met zich meebrengt dan je soms verwacht. Als je het moeilijk hebt om nee te zeggen tegen iemand, denk er dan aan dat je de persoon achteraf meer kwetst als je afzegt.

Als het niet anders kan, zeg dan af op de juiste manier

Soms heb je niet veel meer keuze dan iemand teleurstellen en een afspraak af te zeggen. Maar het is goed dat je leert hoe je dat moet doen op een manier die je relaties niet schaadt. Last minute afzeggen valt meestal bij niemand in goede aarde. Stel voor om het naar een ander moment te verzetten en zeg dat het je spijt.