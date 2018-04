"Soms hoor ik haar warme stem aan de telefoon. Ze wil weten hoe het met me gaat" Ankes column Anke Michiels

15 april 2018

Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: NINA's journaliste Anke vertelt.

Soms zie ik het glashelder voor me: hoe ze vandaag een zeventigjarige zou zijn. Grijze haren in een korte coupe. Elke week een bezoekje aan de kapper, want een vrouw mag best trots zijn op haar voorkomen. Daar staat geen leeftijd op. Blauwe ogen die nog altijd niet veel meer behoeven dan een subtiel vleugje mascara. Een gelaat met rimpels, en die staan haar nog mooi ook. Ze verraden een leven waarin er vooral veel gelachen is. Want lachen kan ze als de besten.

