"Ik weigerde elke aanraking omdat ik mezelf monsterlijk vond" Andrea (50) leed half leven aan ‘body dysmorphic disorder’ Lene Kemps

04 februari 2018

09u56 0 Psycho Om zich te hoeden voor veroordelende blikken van anderen meed Andrea (50) dertig jaar lang angstvallig sociale situaties.Een gevolg van body dysmorphic disorder (BDD) ofwel ingebeelde lelijkheidssyndroom. "Ik kon mijn voorkomen niet verdragen en tegelijkertijd keek ik continu in ramen en spiegels om te zien hoe ik eruitzag."

"Dertig jaar lang heb ik me lelijk gevoeld en daar erg onder geleden. Dan heb ik het niet over een gevoel van: ik zie er vandaag niet zo goed uit. Nee, ondraaglijk lelijk, The Elephant Woman. Ik had de indruk dat iedereen me aanstaarde en beoordeelde. Ik ervoer elke blik als een scherprechter van mijn uiterlijk. Het is pijnlijk om zo door het leven te moeten gaan, maar ik kon het niet van me afzetten. Al sloot ik me een halve dag op in de badkamer en spendeerde ik uren aan mijn haar en gezicht, ik zag er in mijn ogen altijd slecht uit. Soms overwoog ik radicale oplossingen: ik scheer mijn haar af, dan moet ik me daar al geen zorgen meer over maken en weet ik tenminste waarom de mensen kijken. Het bleef gelukkig bij een idee. Net als ik er ooit aan dacht het stuur van mijn auto om te gooien en me tussen twee vrachtwagens in te pletter te rijden. Godzijdank heb ik dat niet gedaan."

Vermijdingsstrategie

"Ik probeer alleen maar de spanning en angst te beschrijven die de vermeende lelijkheid met zich meebrengt. De gigantische stress voor je naar buiten moet, de paniek. Die druk is onbeschrijfelijk. Soms voelde ik geen honger of kou, sliep ik nachtenlang niet, omdat de adrenaline door mijn lijf gierde. Als ik een zeldzame keer tevreden was over mijn haar, sliep ik rechtzittend in bed, dat scheelde de volgende ochtend uren. En ik vond rust, want er was de opluchting dat het de volgende morgen misschien nog zou meevallen om buiten te geraken. Op het eind was ik haast altijd te laat op mijn werk, en moest ik de ene smoes na de andere verzinnen — file, ziekte, een auto-ongeval — tot de leugens op waren."

HLN