“Plan die zomer niet te vol, maak tijd voor natuur, hobby’s en ‘lekkere’ seks”: psychologen geven 7 tips voor een verkwikkende zomervakantie in tijden van corona

De zomervakantie is gestart. En laten we er geen doekjes om winden: we zijn eraan toe. De coronacrisis vergde heel wat energie en laat bij sommigen mentale sporen na. Nu festivals, publieke feestjes of verre reizen zijn geschrapt van zomeragenda, vallen heel wat mensen in een zwart gat. Maar hoe kan je in tijden van corona toch een verkwikkende zomervakantie beleven? Van kuieren in de Belgische natuur tot ‘lekkere seks’: De expertengroep ‘Psychologie & Corona’, die ook de GEES adviseert, geeft 7 tips!

Psycho De zomervakantie is gestart. En laten we er geen doekjes om winden: we zijn eraan toe. De coronacrisis vergde heel wat energie en laat bij sommigen mentale sporen na. Nu festivals, publieke feestjes of verre reizen zijn geschrapt van zomeragenda, vallen heel wat mensen in een zwart gat. Maar hoe kan je in tijden van corona toch een verkwikkende zomervakantie beleven? Van kuieren in de Belgische natuur tot ‘lekkere seks’: De expertengroep ‘Psychologie & Corona’, die ook de GEES adviseert, geeft 7 tips!

Tip 1. Zoek verbondenheid met de natuur

Een uitstekende manier om je batterijen weer helemaal op te laden is tijd doorbrengen in de natuur. Ook al ben je geen globetrotter, het volstaat om in je tuinstoel van de opschietende bloemen te genieten of in een park naar de pracht van bomen te staren. “Onderzoek toont sterk aan dat natuur een vitaliserend effect heeft. Zelfs een nieuw kamerplantje helpt al”, verduidelijkt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent), lid van de expertengroep ‘Psychologie & Corona’.

Tip 2. Steek tijd in je hobby’s

Skaten, samen een balletje trappen, dansen of petanque? “Hobby’s zijn bij uitstek voorbeelden van intrinsiek motiverende activiteiten. Mensen halen nog steeds het meeste energie uit activiteiten die ze willen doen én graag doen”, zegt motivatiepsycholoog Vansteenkiste. Maar door de coronacrisis geraakten sommige hobby’s al snel onder een dikke stoflaag. De expertengroep raadt je daarom deze vakantie aan om tijd te maken voor je ‘vergeten’ hobby’s!

Tip 3. Onderhoud en diep je relaties uit

Door de coronacrisis hebben velen elkaar moeten missen. Kleinkinderen en grootouders, klasgenoten, vrienden,... Samen zijn met je naaste familie en vrienden en tijd maken voor elkaar zorgt voor een gevoel verbondenheid. Maar ook activiteiten in groepsverband zoals teamsport, jeugdclubs of een theatervoorstelling op straat creëren sociale verbinding. “Dat de bubbels nu naar vijftien personen zijn uitgebreid, geeft mensen de kans om te profiteren van die extra vrijheid. En dat moeten ze doen. Verbondenheid voelen met anderen is een basisbehoefte en essentieel voor ons fysiek en mentaal welbevinden”, aldus de professor van de UGent.

‘Lekkere’ seks draagt bij tot een goede mentale en fysieke gezondheid De expertengroep ‘Psychologie & Corona’

Tip 4. Maak lichamelijke connecties

Knuffels, kussen, gewoon elkaar eens aanraken: we hebben het allemaal maanden moeten missen. Eens zo intens voor singles of zij die de lockdown alleen thuis doorbrachten. Je partner of vriend(in) een massage geven, kan alvast een goede manier zijn om die zogenaamde 'huidhonger’ te compenseren. “Alle vormen van fysiek contact en intimiteit verminderen stress, geven een gevoel van welbehagen en drukken warmte uit. Zelfs een schouderklopje heeft al een positief effect. Ook lekkere seks draagt bij tot een goede mentale en fysieke gezondheid”, stellen de experten in hun aanbevelingen.

Tip 5. Probeer eens iets nieuws

“We zijn nogal gewoontedieren”, weet ook Vansteenkiste. “Maar door nieuwe ervaringen te exploreren, versterken we onze mentale gezondheid.” Verken dus de wereld rondom je en probeer nieuwe dingen uit. Zo kom je vaak tot verrassende inzichten en ervaringen. Experimenteren hoeft trouwens niet veel geld te kosten. Een gezond recept op de BBQ, een nieuwe fietsroute, een ander café of een nieuw gezelschapsspel uit de bib zijn allemaal voorbeelden van kleine stapjes uit je gekende comfortzone.

Tip 6. Bewegen blijft de boodschap

Nee, je hoeft niet plots te gaan sporten als een gek. Ook lichtere vormen van beweging zoals een wandeling, zwemmen, fietsen met vrienden of een spelletje kubben zorgen voor een betere mentale gezondheid. “Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat we gemakkelijker stressvolle situaties aankunnen en dat we ons minder opjagen. Je voelt je fysiek, maar ook mentaal fitter en kunt gemakkelijker moeilijkheden aan.”

Tip 7. Toon gastvrijheid

Tijdens de coronacrisis hebben we ontelbaar veel hartverwarmende voorbeelden gezien van wederzijdse hulp en spontane solidariteit. Je gastvrijheid tonen, zorgt ervoor dat je je verbonden voelt en beter je waarden realiseert. Het versterkt niet enkel de mentale gezondheid van de geholpen persoon, maar ook die van de helper. Veel mensen zullen dicht bij huis blijven deze zomer en dat biedt tal van kansen om je te engageren in je gemeente of buurt. “Probeer eens een initiatief als ‘Welcome to my garden’, waarbij je je tuin openstelt om bijvoorbeeld kampeerders te ontvangen. Zo help je elkaar om een ‘groene en betaalbare vakantie’ te beleven dicht bij huis”, besluit Vansteenkiste.