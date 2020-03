‘Paraskevidekatriafobie’ of waarom vrijdag de dertiende angst inboezemt

Een eenduidige verklaring voor de angst voor vrijdag de dertiende bestaat er niet. Verschillende onderzoekers hebben al geprobeerd te achterhalen waar de angst vandaan komt, maar dat is blijkbaar moeilijker dan verwacht. Sommigen beweren dat het fenomeen afkomstig is uit een volksverhaal, anderen geven de datum een Romeinse verklaring, nog anderen beweren dat het verschijnsel afstamt uit het Christendom, en recente wetenschappers beweren dan weer dat de term ontstaan is in de Verenigde Staten.

De term paraskevidekatriafobie, daar bestaat dan weer wel een logische verklaring voor. Het woord is immers een Griekse samenstelling. Paraskevi betekent vrijdag, deka betekent 10 en tris betekent 3. Het woord werd bedacht door Amerikaans therapeut en historicus Donald E. Dossey. Hoeveel mensen aan de aandoening lijden, daar heeft de wetenschap het gissen naar. Al zijn het er vast heel wat meer dan pakweg… dertien. “Bij mijn weten bestaan er geen specifieke cijfers over het percentage van de bevolking dat aan angst voor vrijdag de dertiende lijdt”, beaamt klinisch psycholoog en gedragstherapeut Sam Neefs. “Wel zijn er cijfers over bijgeloof. Zo hecht ongeveer de helft van de mensen belang aan een of andere vorm van bijgeloof. Let wel, dit betekent niet dat deze personen een angststoornis hebben. Bijgeloof kan immers ook een positief effect hebben. Denk maar aan mensen die meer zelfvertrouwen krijgen door een bepaald ritueel uit te voeren voor een sportwedstrijd of examen.”

Maar waarom boezemt vrijdag de dertiende sommigen dan angst in? “Het cijfer 13 wordt vooral in onze westerse cultuur als een ongeluksgetal gezien”, aldus Neefs. “Door alles wat met vrijdag de dertiende of met het getal dertien te maken heeft te vermijden, geef je impliciet de boodschap dat dit ook echt gevaar met zich meebrengt. Zo hebben sommige luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld geen dertiende rij, of hebben liften geen knop met het getal dertien op. Dit lijkt te bevestigen dat het getal wel ongeluk moet brengen. Complete onzin natuurlijk.”

Vanuit de christelijke cultuur is vrijdag dan weer een ongeluksdag omdat dat de dag is waarop Jezus werd gekruisigd. Als vrijdag in onze contreien samenvalt met de dertiende, staat dat dus garant voor extra ongeluk.

De confrontatie aangaan

Dat neemt echter niet weg dat die fameuze angst voor vrijdag de dertiende een reëel gegeven is. Heb je er zelf last van? Dan ga je volgens de psycholoog best de confrontatie aan met datgene waar je bang voor bent. “Het vermijden van een gevreesde situatie heeft tot gevolg dat we overtuigingen in stand houden. Probeer je eigen opvattingen daarom ook in twijfel te trekken: ‘welk bewijs heb ik dat het getal 13 écht ongeluk brengt?’, ‘Is er ook bewijs dat dit tegenspreekt?’, ‘Hoe zou ik kunnen onderzoeken of dit echt klopt?’. Wist je trouwens dat navraag bij verzekeringsmaatschappijen uitwijst dat er net minder ongelukken gebeuren op vrijdag de dertiende?!”

“Weet ook dat er uit wetenschappelijk onderzoek geen enkel bewijs is dat er meer negatieve dingen gebeuren op vrijdag de dertiende,” gaat de psycholoog verder. “Integendeel. Het is dus nergens voor nodig om je anders te gedragen dan op eender welke andere vrijdag. Spreek af met vrienden, stel niets uit, doe wat je normaal zou doen en neem geen voorzorgsmaatregelen. Bekijk vervolgens of er meer negatieve zaken gebeuren dan op een andere vrijdag.”

Heb je familieleden, vrienden of kennissen in je omgeving die flink bijgelovig zijn? Probeer hen dan vooral niet te bruuskeren, maar ga het onderwerp ook zeker niet uit de weg. “Benader hen met vriendelijke nieuwsgierigheid”, raadt Neefs aan. “Zo kan je bijvoorbeeld een weddenschap afsluiten om te zien of er echt meer ongelukken gebeuren dan normaal. Laat de persoon voorspellen hoe het juist komt dat er meer ongelukken zouden gebeuren en ga na of dit klopt. Geef in elk geval het goede voorbeeld en ga niet mee in het eventuele vermijdingsgedrag.”