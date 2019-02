“Op sociale media zijn we als zatlappen op café. We lallen impulsief zonder ons verstand te gebruiken.” Waarom we op Facebook bot en kwetsend reageren op het overlijden van een 18-jarige Nina Dillen

18 februari 2019

14u47 1 Psycho Van “zelf gezocht” tot “stomme kloot”: de tragische dood van musicalster Arne Decock (18) veroorzaakt choquerend grove reacties op Facebook. “Mensen die impulsief zo’n reactie neerpennen, gebruiken hun verstand even niet,” verklaart psychiater Dirk De Wachter die harteloze brutaliteit. “Je kan dat mechanisme in de hersenen vergelijken met dronkenschap.”

Een 18-jarige zoon, broer, vriend of lief verliezen door een spijtig ongeluk, je wenst het je ergste vijand niet toe. Zaterdagnacht overleed Ketnet-musicalster Arne Decock (18) nadat hij in een elektriciteitspaal was geklommen en geëlektrocuteerd raakte. Een vreselijk tragische gebeurtenis, maar toch is empathie op sociale media soms ver te zoeken: “Hij was op verboden terrein. Eigen schuld”, “Hoe loemp kunt ge zijn”, tot zelfs “Ik slaap beter in de wetenschap dat hij zijn achterlijke genen niet kan voortplanten”, klinkt het genadeloos op Facebookpagina's van verschillende nieuwsmedia.

