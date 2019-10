Exclusief voor abonnees “Ooit zal vlees illegaal zijn”: Tobias Leenaert, Vlaanderens bekendste veganist Sue Somers

01 oktober 2019

13u02 0 Psycho Hoe pragmatisch en empathisch de oprichter van Ethisch Vegetarisch Alternatief Tobias Leenaert (46) zich ook opstelt, voor hem blijft een vleesloze samenleving het doel. En die zal er snel komen volgens hem. ‘Ik voel me niet superieur, ik heb gewoon betere eetgewoonten.’

Met Vegetarismedag op 1 oktober en Werelddierendag op 4 oktober moet het wel dubbel feest zijn ten huize Tobias Leenaert. Maar dat blijkt nogal mee te vallen, nuanceert Vlaanderens bekendste veganist. In 2000 richtte Leenaert de vegetarische organisatie EVA op, Ethisch Vegetarisch Alternatief, waar hij Donderdag Veggiedag bedacht en de stad Gent overtuigde om mee te stappen in het project. Intussen reist hij de wereld rond als spreker en schreef hij het boek How to Create a Vegan World, waarin hij zich uit als ‘veganistisch strateeg’.

“Voor ons is het elke dag dierendag en vegetarismedag”, zegt Leenaert. “Hoogstens doe ik een extra post op Facebook, soms geven we onze honden iets speciaals. We hebben twee podenco’s (Spaanse windhond, red.), maar ook vijf katten, een twintigtal kippen, een pauw, drie konijnen en eenden in onze vijver. Een half jaar geleden zijn we van het centrum van Gent naar de Vlaamse Ardennen verhuisd omdat mijn vriendin, die bij EVA werkt en een kattenopvang runt, meer dieren wilde. We hebben nu een bos als tuin, waar zelf eekhoorns zitten.”

Leenaert geniet van een glas wijn in een Gentse koffiebar, waar hij op een rustige, maar vastbesloten toon zijn strijd voor veganistische werelddominantie uiteenzet. Jawel, er zijn veganisten die wijn drinken, hoewel wijn soms geklaard wordt met dierlijk producten.

