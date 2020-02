#Normalizenormalbodies-beweging legt focus op schoonheid van àlle lichamen Margo Verhasselt

13 februari 2020

08u52 1 Psycho Body positivity, diversiteit, inclusiviteit; het zijn stuk voor stuk woorden die alomtegenwoordig geworden zijn op sociale media. Net zoals de Vlaamse Jitske Van de Veire duiken er steeds meer influencers op die imperfectie omarmen. De #NormalizeNormalBodies-beweging probeert daarbij te helpen.

Dankzij de body positivity-beweging omarmen steeds meer vrouwen hun natuurlijke vormen en wordt ‘schoonheid’ geherdefinieerd. Influencer Mik Zazon startte met de #NormailizeNormalBodies-beweging op Instagram. Mik is ervan overtuigd dat er nog steeds heel wat vrouwen uit de boot vallen. “De body positivity-beweging is ontworpen voor mensen wiens lichaam nooit in beeld kwam”, beargumenteert Zazon. “Maar toch heb ik het gevoel dat er nog ruimte is om vrouwen met ‘normale’ lichamen een stem te geven."

Uiteraard kan de term ‘normaal’ op veel verschillende manieren opgevat worden, bevestigt Zazon. “Een normaal lichaam hebben, betekent iets anders voor iedereen”, legt ze uit. “Maar ik wil dat mensen weten dat als ze niet in de plussize, sportief of gewoon slanke categorieën terechtkunnen, ze ook deel uitmaken van de beweging.”

Zazon’s beweging zag een jaar geleden het levenslicht en ondertussen deelden al 21.000 vrouwen foto’s van zichzelf met de #Normalizenormalbodies. “Vanop jonge leeftijd worden we aangeleerd dat ons lichaam niet mooi genoeg is. Maar een lichaam heeft niet de job om een object voor iemand anders te zijn of om te voldoen aan de opgelegde schoonheidsidealen. Jouw lichaam heeft zoveel kwaliteiten, die verder gaan dan vorm en maat”, schrijft een van de dames die zich achter de beweging schaart op Instagram.

De tekst gaat verder onder de foto.

Kersverse mama’s

Maar toch is het nog altijd niet even gemakkelijk om de realiteit écht weer te geven. Zondagnacht werden de Oscars uitgereikt en daar hoort naar goede gewoonte een grote portie glitter & glamour bij. Een snufje realiteit? Liever niet.

Het Amerikaans bedrijf Frida Mom maakte een filmpje over de kwaaltjes van kersverse moeders. De beelden tonen een doodvermoeide mama die ‘s nachts wakker wordt van het gehuil van haar baby’s. Ze loopt van haar bed naar de badkamer met heel wat moeite. Frida Mom verkoopt producten om mama’s na hun bevalling te helpen bij hun persoonlijke en intieme verzorging. Maar het filmpje in kwestie? Dat mocht niet uitgezonden worden.

Zelf besloten ze om de video wél te delen. “Onze advertentie was niet gewelddadig, politiek gekleurd of seksueel getint. Noch had het een religieuze insteek of waren er wapens in te zien. Het gaat gewoon over een nieuwe mama, die thuis zit met haar baby en went aan haar nieuwe lichaam. En toch was het geweigerd”, schrijven ze erbij. “En dan vragen we onszelf af waarom de meeste mama’s zich onvoorbereid voelen.”

De tekst gaat verder onder de video.

Ook Ashley Graham toont dat een lichaam heel wat te verduren krijgt. Zij deelde onlangs eveneens beelden van haar lichaam na de bevalling. Op de foto zien we Ashley met grijze wegwerp boxershorts en bedekte ogen. “Steek je hand in de lucht als je niet wist dat je ook je eigen pampers zou verversen”, pende ze erbij. “Na al die jaren in de modewereld had ik nooit gedacht dat wegwerpondergoed mijn favoriet kledingstuk zou worden. Maar kijk nu. Niemand praat over de revalidatie en het genezingsproces (ja, zelfs de onaangename delen) waarmee iedere kersverse mama in contact komt. Ik wou jullie tonen dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is”, sluit ze scherp af.