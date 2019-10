“Niet direct na de première commentaar geven hè”: 3 bekende koppels over hun creatieve liefde NINA

18 oktober 2019

15u32 0 Psycho Ze inspireren én irriteren elkaar. Ze zijn elkaars voornaamste klankbord én strengste criticus. Ze bewonderen en verwonderen. Ze combineren hun passie met een huishouden en kinderen. Ze houden zielsveel van hun vak. Maar vooral van elkaar. Drie koppels over hun creatieve liefde.

Peter Van Den Begin is telkens ontroerd als zij op het podium staat te zingen. Zijn, vrouw, Tine Reymer, is nog vaak weggeblazen door de rollen die hij vertolkt. Al drieëntwintig jaar zijn ze gelukkig met elkaar.

Ook Bent Van Looy en Martena Duss passen wondermooi samen. Als de ene praat, vult de andere aan. Een heerlijk koppel, in blijde verwachting.

En last but not least: Pedro Elias en Evelien Broekaert. Toen hij haar zag op Woestijnvis, was het van boem patat. Verwoestende verliefdheid. Ook zij wist meteen: “Wij gaan ooit iets samen maken.” Waarop hij zegt: “En niet alléén kindjes, hè.”

Wij trokken de drie koppels aan de mouw voor een gesprek, over hun passie voor hun vak en voor elkaar. Het resultaat lees je morgen in NINA of op nina.be.

