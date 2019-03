“Moet ik blauwe ogen hebben om mooi te zijn?”: Selena Gomez kaart onrealistische fotofilter aan Margo Verhasselt

08 maart 2019

13u48

Bron: De Morgen, eigen berichtgeving 0 Psycho “Moet ik blauwe ogen hebben om er goed uit te zien?” Selena Gomez (26) heeft een appeltje te schillen met Snapchat. De zangeres plaatste een video op Instagram waarin ze duidelijk toont geen fan te zijn van snapchat-filters, en gelijk heeft ze want die hebben ook effectief een grote invloed op hoe we ons voelen.

Toen Selena een video van zichzelf op Instagram plaatste waarin ze verschillende snapchat-filters gebruikte, viel haar iets bijzonder op: de ‘mooie’ filters van de app veranderen je oogkleur naar blauw. Iets dat bij haar niet in de smaak viel. “Echt elke snapchat-filter heeft blauwe ogen. Wat als je bruine ogen hebt? Moet ik deze oogkleur hebben om er goed uit te zien?”

Gomez maakt met haar ietwat ludieke video wel een goed punt. Steeds meer mensen willen er ook effectief uitzien zoals de filters. Wetenschappers waarschuwden al voor ‘Snapchat Dysmorphia’, waarbij vooral jonge mensen hun lichaam willen verbouwen op basis van zwaar met filters bewerkte versies.

📹 Selena Gomez talking about how Snapchat has all their cute filters with blue eyes and their ugly filters with brown eyes. 😂🤣 #BrownEyesAreBeautiful pic.twitter.com/Rx2VfQvvXK Selena Gomez News(@ SGomezNewsCOM) link

De perfecte versie van jezelf creëren met enkele tikken van je vinger in een app: handig, maar niet zonder risico waarschuwden enkele wetenschappers in een opiniestuk in het vaktijdschrift JAMA Facial Plastic Surgery. Waar vroeger die ‘perfecte schoonheden’ bewaard bleven tot modemagazines of tv-programma’s, zijn ze nu alomtegenwoordig. “Terwijl deze beelden de norm worden, verandert wereldwijd de perceptie over schoonheid. Dat kan een impact hebben op het zelfvertrouwen van iemand en kan Body Dysmorphic Disorder (BDD) (of ingebeelde lelijkheid, SV) triggeren”, benadrukken onderzoekers van Boston Medical Center (BMC).

De auteurs van het opiniestuk verwijzen ook naar studies die aantonen dat tienermeisjes die regelmatig hun foto’s bijwerken, meer bezorgd zijn over hun uiterlijk. Wie lijdt aan ingebeelde lelijkheid zou via sociale media dan weer bevestiging zoeken. Verder verwijzen de wetenschappers ook naar een studie waaruit blijkt dat ruim de helft van de plastisch chirurgen ooit patiënten zagen die er beter willen uitzien op een selfie.

Jongere generatie

De helft van de plastisch chirurgen in de VS krijgt regelmatig twintigers en dertigers over de vloer die harder willen lijken op die ene perfecte, bijgewerkte selfie. “Amerikaanse proporties neemt het hier nog niet aan, maar zelf kom ik het toch één tot twee keer per maand tegen”, zegt Bart Decoopman, plastisch en esthetisch chirurg in Brugge. “Vooral de jongere generatie wil eruitzien als een bijgewerkte Facebook-foto die voor een recordaantal likes zorgde. Mensen gaan nu eenmaal op zoek naar hun ideaalbeeld. Tegenwoordig bestaan er ook genoeg eenvoudige programma’s om jezelf te ‘corrigeren’. Zeker als er dan veel positieve respons volgt, willen sommigen dat resultaat ook in werkelijkheid. Opgetrokken wenkbrauwen, bijgewerkte oogleden, een rechtere kaaklijn, een gecorrigeerde neus...”

Mensen met Body Dysmorphic Disorder (BDD) of ingebeelde lelijkheid hebben onrealistische eisen. “Het fenomeen bestaat al een hele tijd”, zegt de Belgische psychiater Damiaan Denys, die er in Nederland al ruim een decennium onderzoek naar voert, aan De Morgen. “Het gaat om mensen die zichzelf lelijk vinden, hoewel er objectief gezien geen lelijkheid te zien is. Meer zelfs, het gaat soms om mensen die er quasi perfect uitzien, maar toch allerlei veranderingen willen. Het komt voor bij zowel mannen als vrouwen, al focussen vrouwen meer op het gezicht, de borsten en de billen en zijn mannen meer bezig met de hele lichaamsbouw. In 80% van de gevallen gaat het over het gezicht: de neus, de oren, de lippen... die als te groot of te klein worden ervaren. Het kan tot in het absurde gaan.”