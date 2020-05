“Mijn mama was een graaf wijf”: Frances Lefebure brengt een ode aan haar mama in NINA Liesbeth De Corte

08 mei 2020

15u07 0 Psycho Ze was 17 toen haar moeder (44) stierf. Frances (31) ontpopte zich daarna tot actrice, presentatrice en vrolijke spring-in-’t-veld. Maar het verdriet blijft. “Ik ben nu pas haar dood aan het verwerken.” Een ode aan de vrouw die haar het leven schonk.

“Kom, we zetten ons in de tuin – ver genoeg uit elkaar”, lacht Frances die ochtend aan haar voordeur. Hier in het rustige Zwalm hebben zij en acteur Boris Van Severen hun nestje gebouwd. Twee stadsmussen, allebei weggefladderd uit Gent, voelen zich heerlijk thuis tussen de groene velden. Het verse koppel belandde door corona sneller dan verwacht samen onder één dak: “De lockdown heeft voor- en nadelen, zeker?”, glimlacht ze. Terwijl Boris zich in de keuken bezighoudt, luister ik buiten in het gras naar een stralende jonge vrouw met felblauwe ogen. “Kijk, ons huisdier komt voorbijgelopen. (Frances wijst naar een schildpad in de struiken, red.) Hij heet SpongeBob. (lacht)”

Tijdens ons interview komt Boris nog snel een kan water met muntblaadjes brengen. De liefde is hier even tastbaar als de lentezon op ons gezicht, maar we zijn vandaag vooral op visite om te praten over iemand die níét meer in Frances’ leven is: haar mama. Zij stierf veertien jaar geleden aan de gevolgen van een hersentumor. Een akelige vorm van kanker die – ja, zo jammerlijk kan toeval zijn – ook mijn moeder trof op diezelfde jonge leeftijd. Ik weet exact wat Frances bedoelt als ze zegt: “Op het einde kon mijn mama niet meer praten. Opgesloten in haar eigen lichaam. Er kon zoveel niet meer gezegd worden. Daar heb ik het nog altijd wree moeilijk mee.”

